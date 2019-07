Tenisový trhák ve Wimbledonu. S Rafou na pivo nepůjdeme, říká Kyrgios

Tenis

Zvětšit fotografii Nick Kyrgios v prvním kole Wimbledonu. | foto: AP

dnes 5:58

Od té doby uplynula spousta času. Rafael Nadal do rozsáhlé sbírky grandslamových trofejí přidal další čtyři trofeje, zapsal se do historie antukového Roland Garros. Jeho čtvrteční oponent Nick Kyrgios sice posbíral pět titulů na okruhu ATP. Do pamětí fanoušků se ale spíše zapsal svým bouřlivým chováním. O pět let později se tenisté se zcela odlišným přístupem ve Wimbledonu opět potkají.

A bude to jeden z hlavních trháků úvodního týdne nejslavnějšího grandslamu. I proto duel druhého kola mezi turnajovou trojkou Rafaelem Nadalem a Nickem Kyrgiosem pořadatelé umístili na centrální dvorec jako vrchol celého programu. „Takový soupeř ve druhém kole... Bude to velmi těžké,“ zamýšlel se Španěl. „Budu muset být stoprocentně připraven.“

„Když jsem se podíval na los a viděl Rafu v mé části pavouka, byl jsem nadšený,“ vyprávěl zase Australan.

Vzájemná bilance 3-3 slibuje drama. Oba tenisté se navíc na grandslamu střetli pouze jednou – před pěti lety právě ve Wimbledonu. Mladičký Kyrgios šokoval, když v osmifinále Nadala, tehdejší světovou jedničku, poslal domů. Poprvé o sobě dal výrazně vědět a coby teenager prohlašoval: „Chci být světovou jedničku.“ GRATULUJU. Australský tenista Nick Kyrgios vyřadil v osmifinále Wimbledonu Rafaela Nadala. Na tenisový trůn se (zatím) Kyrgios nevyšplhal. Maximem zůstává třinácté místo v žebříčku ATP. Svůj talent spíše utápí v lhostejnosti a přílišné bouřlivosti, za kterou často slýchává pískot publika i tučné pokuty.

Proti nejlepším hráčům planety se ale Kyrgios vždy dokáže vybičovat. „Jako dítě sníte o tom, že jednou budete hrát proti nejlepším tenistům,“ říká. Jeho slova potvrzují i statistiky. Kromě vyrovnanosti proti Nadalovi, ještě nikdy neprohrál s Novakem Djokovičem. Se Srbem se střetl dvakrát. V minulosti si připsal skalp i Rogera Federera nebo Andyho Murrayho. Přesto souboj proti Nadalovi bude v lecčem pikantnější. Poslední vzájemný duel v mexickém Acapulcu totiž skončil kromě Kyrgiosova vítězství i slovní přestřelkou Wimbledon 2019 speciální příloha iDNES.cz „Nemá respekt,“ prohlásil 18násobný grandslamový šampion na adresu soupeře, který se ho snažil rozhodit například podáním spodem.

Později poté vše komentoval Nadalův strýc a dlouholetý kouč Toni. „Jeho chování je pro tenis špatné. Postrádá vzdělání a chytrost,“ řekl uznávaný trenér pro jednu ze španělských rádiových stanic. A prostořeký Kyrgios opáčil: „Dvanáct let jsem chodil do školy, ty idiote.“ Na slovní přestřelku se před jejich dalším vzájemném střetnutím tázali i reportéři. A Kyrgios ve Wimbledonu vyprávěl. „Nemyslím si, že bychom spolu šli do hospody na pivo.“ Od července 2014 se cesty obou tenistů výrazně rozešly. A změnil se i vztah mezi perfekcionalistou Nadalem a bouřlivákem Kyrgiosem. I proto bude jejich další vzájemný souboj ve čtvrtek večer ostře sledovaný.