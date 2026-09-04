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Odvykací léčba a distanc, který už vypršel. Kyrgios zná trest za užití kokainu

Autor: ,
  10:26
Nick Kyrgios během zápasu ve Stuttgartu.

Nick Kyrgios během zápasu ve Stuttgartu. | foto: AP

Nick Kyrgios zvažuje na turnaji v Indian Wells, zda zápas prvního kola skrečuje.
Nick Kyrgios na turnaji v Indian Wells
Nick Kyrgios na turnaji v Indian Wells
Nick Kyrgios během prvního kola Australian Open.
9 fotografií
Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA). Australan si už distanc odpykal.

Kyrgios měl pozitivní test na kokain 22. června, kdy vypadl na turnaji v Palmě de Mallorca. Za užití drogy byl suspendován už od 4. srpna, od kdy se mu také zpětně započítal měsíční trest, takže po absolvování léčby může opět hrát.

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Jednatřicetiletý Australan se k prohřešku přiznal s tím, že si kokain vzal před turnajem, když si vyrazil do města. Částečně to odůvodnil velkým tlakem, jenž na něj doléhal při neúspěšných pokusech vrátit se po zdravotních problémech k dřívějším výkonům.

ITIA vysvětlení uznala a 31letý Kyrgios proto dostal za prohřešek mimo soutěž nižší trest. Bývalý třináctý hráč světa se navíc rozhodl podstoupit odvykací léčbu a obvyklý tříměsíční distanc mu byl snížen na měsíc. Momentálně mu v žebříčku patří až 918. pozice.

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