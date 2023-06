V tenise jsem dobrá proto, že jsem napůl Češka, směje se mladá Američanka

Všichni tři Američané se silným vztahem ke státu v srdci Evropy se ukázali na právě probíhajícím Roland Garros. Syn vítěze Australian Open 1998 Petra Kordy vypadl ve druhém kole, dcera čtyřnásobné grandslamové šampionky Hany Mandlíkové se zdárně kvalifikovala, než narazila na první překážku v hlavní soutěži.

A tak překvapivě pokračuje jen 23letá Dayová, která se ve čtvrtek ve druhé rundě vytáhla na nasazenou dvacítku Keysovou. A přitom ji na rozdíl od zmíněné dvojice nenadnáší významná tenisová minulost.

Její matka Dana Dayová pochází ze Strašnic a v roce 1988 emigrovala do Spojených států, kde se vdala a příležitostně rovněž navštěvovala tenisové kurty. „Liga žen v domácnosti,“ pojmenovala svou soutěž, když při US Open 2017 hovořila s českými reportéry.

Nicméně její malá dcera si máchání raketou oblíbila, čímž položila základ aktuálního úspěchu na Roland Garros, kde poprvé v kariéře urvala dvě grandslamová vítězství za sebou.

„Jako malá jsem obdivovala Rafaela Nadala. A taky Martinu Navrátilovou,“ svěřila se nyní v Paříži s dalším poutem k vlasti své matky. Podle vzorů snadno uhodnete, že Dayová rovněž třímá hrací náčiní v levé ruce.

Nicméně když před koučem jednou nadhodila, že se jí zamlouvá i Petra Kvitová, slyšela jednoznačnou odpověď: „O čem to mluvíš? Nemáte nic společného, rychle si to vyžeň z hlavy.“

„Takže i když je grandslamovou šampionkou a skvělou hráčkou, nehrajeme moc podobně,“ přiznává.

Na Roland Garros v sobotním třetím kole vyzve Slovenku Schmiedlovou. Bude si chtít ještě vylepšit grandslamové maximum a aktuální 138. příčku žebříčku WTA. Což je pro šampionku juniorky US Open 2016 a někdejší světovou jedničku do osmnácti let nepříliš lichotivá vizitka.

„Povedlo se mi prorazit celkem brzo, už v sedmnácti, ale pak jsem měla hodně zranění,“ vysvětluje. „Natrhla jsem si břišní sval, zlomila nohu, měla jsem potíže s kyčlemi i mononukleózu. Smolně se na mě lepila jedna věc za druhou. A když už jsem se cítila dobře, přišel covid, zrušily se turnaje a v pořadí jsem spadla někam k 600. místu.“

Přesto nepřemýšlela o konci, na tenis nezanevřela. Svou lásku ke sportu promítá i do jmen psů. Doma jí běhají Rafa a Garbiñe, podle španělských hvězd Muguruzaové a Nadala.

Roland Garros příloha iDNES.cz

A i podle jejich příkladu si Dayová vypracovala cestu zpět.

V Paříži se coby kvalifikantka po zdárné bitvě se zkušenější krajankou Keysovou, kterou ve čtvrtek přetlačila 6:2, 4:6 a 6:4, ocitla v centru pozornosti amerických novinářů. Je šestou zástupkyní této velmoci ve třetím kole antukového grandslamu.

„Ale v tenise jsem dobrá jen proto, že jsem napůl Češka,“ smála se. A na Roland Garros vydržela déle než jedenáct žen ze země své matky, do stejné fáze se dostala pouze Karolína Muchová, jejíž osmifinálovou soupeřku Elinu Avanesjanovou Dayová porazila v posledním kole kvalifikace. Ruska se pak dostala do hlavní soutěže jako lucky loser.