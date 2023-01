Vypadl s Macháčem, pak ho porazil a slaví titul. O bláznivé korejské jízdě

Kwon Sun-u v dramatickém boji o titul přemohl Španěla Roberta Bautistu 6:4, 3:6 a 7:6. „Byl to velmi náročný zápas,“ přiznal spokojený vítěz. „Jsem rád, že se mi povedlo vyhrát. Je to šílené.“

Pětadvacetiletý Korejec těmito slovy zdůraznil, že si uvědomuje, jak nezvyklou pouť ke svému druhému kariérnímu titulu urazil.

V pondělní druhé rundě kvalifikace podlehl Macháčovi 5:7, 6:3 a 3:6 a už přemýšlel nad tím, jak se přesune do Melbourne a na Australian Open se pokusí na neúspěch zapomenout.

Určitě netušil, že do dějiště prvního grandslamu sezony přicestuje až o několik dní později a s cenným turnajovým vavřínem.

Zvrat způsobilo odhlášení Američana Sebastiana Kordy, jehož místo coby šťastný poražený zaujal právě Kwon Sun-u. A aby neměl vzruchu málo, los si s ním zašpásoval a znovu ho poslal proti Macháčovi.

Oba tenisté se tak potkali pouhý den po vzájemném duelu v kvalifikaci a Kwon Sun-u se díky výhře dvakrát 6:4 domohl odplaty.

„Po porážce v kvalifikaci jsem si řekl, že nemám co ztratit. A potom jsem zvládl celou cestu až do finále. A proč ne? Vložil jsem do úsilí veškerou svou energii a fungovalo to.“

Po zdárné odvetě proti českému soupeři vyřadil turnajovou dvojku Španěla Pabla Carreňu, následně si poradil i se Švédem Mikaelem Ymerem a Britem Jackem Draperem. Ve všech těchto duelech čelil žebříčkově lépe postaveným soupeřům.

Včetně finále, v němž udolal 26. tenistu světa Bautistu.

Stal se prvním šťastným poraženým s turnajovým vavřínem od Itala Marca Cecchinata, který tento kousek vystřihl před pěti lety v Budapešti. V žebříčku se posune z 84. pozice na 52.

Pozornost nyní obrací k Australian Open, do nějž vstoupí proti Američanu Christopheru Eubanksovi. Pokud by si s Macháčem chtěli zahrát i potřetí, musejí oba postoupit do finále.