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Kvitová se vrací na kurty. Mezi legendami naváže na Šafářovou a Strýcovou

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  12:55
Petra Kvitová mává fanouškům po posledním odehraném duelu ve Wimbledonu.

Petra Kvitová mává fanouškům po posledním odehraném duelu ve Wimbledonu. | foto: AP

Petra Kvitová mává fanouškům po posledním odehraném zápase ve Wimbledonu.
Česká tenistka Petra Kvitová se loučí s Wimbledonem.
Petra Kvitová po porážce v prvním kole Wimbledonu.
Petra Kvitová v prvním kole Wimbledonu.
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Poslední zápas profesionální kariéry odehrála loni na konci srpna, kdy vypadla v úvodním kole US Open. Letos v březnu porodila dvojčata Emmu a Ellu a teď se Petra Kvitová opět vrací na tenisové kurty. Ovšem tentokrát už jen jako legenda. V Lucemburku si od 13. do 18. října zahraje na speciálním turnaji, který Ženská tenisová asociace WTA označuje jako akci „veteránek“.

Přívětivější jméno by ovšem bylo turnaj legend, mezi které Kvitová rozhodně patří. Dvojnásobná wimbledonská šampionka ukončila kariéru s 31 singlovými tituly a coby bývalá světová dvojka. Loni se na kurty rozhodla vrátit po první mateřské pauze, ale z devíti duelů dokázala vyhrát pouze jediný.

Alespoň se definitivně rozloučila s tenisem. I když jen na té profesionální úrovni, nedávno řekla, že by si někdy ráda zahrála po boku Martiny Navrátilové, teď si um s raketou vyzkouší v Lucemburku.

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„Petra se turnaje zúčastní necelých sedm měsíců poté, co na svět přivedla dvojčata a další účastnice Monica Puigová zrovna běžela Bostonský maraton,“ připomněla ambasadorka Daniela Hantuchová ze Slovenska. „Těším se, že se opět ukáže kvalita ženského tenisu i po konci kariéry. Tento turnaj se těší velkému zájmu fanoušků i bývalých hráček.“

Kromě šestatřicetileté Kvitové a olympijské vítězky z Ria Puigové se akce zúčastní ještě Slovenky Dominika Cibulková a Magdaléna Rybáriková, Polka Agnieszka Radwaňská, Belgičanka Yanina Wickmayerová, Francouzka Tatiana Golovinová a trojnásobná grandslamová šampionka Angelique Kerberová z Německa.

Všechny hráčky se budou podílet také na doprovodném programu, který se letos zaměřuje na posílení žen a dívek. Budou se vybírat finance na Nadaci WTA ve spolupráci s UNICEF. Díky tomu dostane šest tisíc žen vitaminy na celou dobu jejich těhotenství.

Petra Kvitová mává fanouškům po posledním odehraném zápase ve Wimbledonu.
Petra Kvitová navštívila Wimbledon, poprvé jako divačka.

„Tento rok je speciální tím, že všech osm hráček jsou zároveň matky,“ podotýká Ann Austinová, výkonná ředitelka Nadace WTA. „Jejich cesty reflektují sílu, odolnost a odhodlání každé ženy. Ve WTA jsme pyšní na to, že prosazujeme zdraví žen – i matek – na kurtu i mimo něj.“

Letošní ročník speciálního turnaje je pátým v pořadí, v minulosti ho okusily už dvě Češky. V roce 2023 byla v semifinále Lucie Šafářová, loni ve stejné fázi skončila kapitánka české reprezentace Barbora Strýcová. Turnaj se hraje vyřazovacím způsobem na dva vítězné sety, místo rozhodujícího třetího je super tiebreak do deseti bodů.

V Lucemburku se dříve konal i turnaj WTA kategorie 250, na kterém dvakrát bojovala také Kvitová. Při debutu v roce 2009 vypadla hned v prvním kole, před deseti lety se dostala až do finále.

Teď tamní kurty ozkouší coby bývalá vynikající hráčka.

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