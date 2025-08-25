Doufala jsem v lepší show, říkala Kvitová v slzách po rozlučkovém výprasku

Stanislav Kučera
  19:00
Až chvíli po utkání ukázala první emoce. Přispěchala na kraj kurtu a objala se s manželem a koučem Jiřím Vaňkem. Po tváři zarudlé námahou se jí spustily slzy. A neopustily ji ani o chvíli později, kdy promlouvala k publiku. „Doufala jsem, že předvedu lepší show. Ale bylo těžké emočně zvládnout, že když prohraju, bude to můj poslední zápas v kariéře,“ líčila tenistka Petra Kvitová.

Pondělní první kolo US Open nakonec jejím závěrečným vystoupením v kariéře, která trvala přes osmnáct let, opravdu bylo.

Dvakrát opanovala Wimbledon, stala se světovou dvojkou či hrdinkou Fed Cupu. Zkrátka mimořádnou šampionkou.

Ale rozlučkový zápas pětatřicetileté harcovnici vůbec nevyšel.

Od Francouzky Diane Parryové, až 107. tenistky žebříčku, vyfasovala nedůstojný debakl 1:6 a 0:6. Prohrála za pouhých 52 minut.

Kvitová se s kariérou rozloučila debaklem na US Open, vyhrála jediný game

Proto během duelu ani neměla prostor si ještě naposledy užít adrenalin a další vjemy ze sportovního zápolení.

Až po jeho konci, když jí na velkoplošné obrazovce u dvorce promítali některé z jejích památných momentů, našla sílu se pousmát.

„Děkuji manželovi a koučovi, také rodině a rodičům, kteří pro mě hodně obětovali. A děkuji i svým bývalým trenérům. Byla to dlouhá a úžasná cesta.“

Která ale v pondělí v New Yorku skončila ve smutných kulisách.

Petra Kvitová gratuluje své přemožitelce Diane Parryové v 1. kole US Open.

V jedenáct dopoledne se grandslamové areály teprve probouzejí, a tak by za normálních okolností příliš nepřekvapilo, že ochozy Grandstandu, třetího největšího kurtu US Open, se zaplnily asi z pětiny.

Ale vzhledem k tomu, jaká legenda na tomto stadionu zrovna hrála, to zamrzelo.

„Šampionka jako Kvitová si na svém rozlučkovém turnaji zaslouží lepší publikum,“ napsal portugalský tenisový reportér a fajnšmekr José Morgado, jehož na sociální síti X sleduje čtvrt milionu uživatelů.

Jenže jako by fanoušci tušili, že od levoruké Češky příliš tenisové krásy neuvidí.

Kvitová, jež nastoupila v modrých šatech a červených teniskách, si sice při příchodu na kurt užila alespoň decentní aplaus.

Ale vzhledem k tomu, že z prvních patnácti fiftýnů uzmula jen tři a brzy prohrávala 0:3, její podporovatelé brzy utichli.

Až v následující hře se Češka poprvé radovala, byť promarnila vedení 40:0 a čelila brejkbolu na 0:4.

Výměny se snažila co nejdříve ukončovat, do míčů pálila z forhendu i bekhendu. I když občas slavila úspěch, mnohem častěji chybovala.

Lendla i Berdycha zastavilo zdraví, mámy mávaly v Praze. A jak se rozloučí Kvitová?

O dvanáct let mladší Francouzka balony trpělivě vracela, z bekhendu vypouštěla čopy, a když zabodovala i povedeným kraťasem, po pouhých 25 minutách ovládla první sadu suverénně 6:1.

Kvitová poté kurt na chvíli opustila, ale ve druhé sadě působila snad ještě bezmocněji. Bez emocí, bez viditelného zájmu. Jako by si přála, ať už je utkání co nejdříve hotové.

Naopak Parryová pokračovala v solidním výkonu a bezmocnou soupeřku na druhé straně dál drtila. Až jí ve druhém dějství nadělila kanára.

O tom, že Kvitová předvedla mizerný výkon, svědčí i statistiky.

Udělala šest dvojchyb a 21 nevynucených minel a zapsala pouhých pět vítězných míčů.

Celkový zisk výměn?

22:52 v její neprospěch, ve druhém setu uhrála jen deset fiftýnů.

Únorový návrat po loňském porodu jí tak nevyšel, vyhrála jediný z devíti zápasů. Přesto když z kurtu odcházela, divákům zamávala. A doprovázel ji vzkaz na videu od pořadatelů.

„Thank you, Petra.“

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)
