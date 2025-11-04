Kvitová po konci kariéry: Ničeho nelituji, tenis mi nechybí. Koketuje s golfem

Stanislav Kučera
  13:40
Od jejího posledního zápasu uplynuly více než dva měsíce. Od té doby Petra Kvitová oznámila, že je podruhé těhotná, a užívá si klidného života po sportovní kariéře. „Jsem doma s malým Péťou, chodíme na prolézačky. A tenis mi nechybí,“ prozrazuje s úsměvem.
Petra Kvitová se loučí s fanoušky po svém posledním zápase kariéry na US Open.

Petra Kvitová se loučí s fanoušky po svém posledním zápase kariéry na US Open. | foto: Profimedia.cz

Petra Kvitová v slzách po drtivé porážce v prvním kole US Open.
Petra Kvitová objímá svého manžela a trenéra Jiřího Vaňka po konci posledního...
Petra Kvitová gratuluje své přemožitelce Diane Parryové v 1. kole US Open.
Petra Kvitová v 1. kole US Open
24 fotografií

Na konci srpna na US Open naposledy vkročila na kurt k soutěžnímu klání, Francouzce Parryové podlehla 1:6 a 0:6.

Přestože jí návrat po mateřské výsledkově nevyšel, může se nyní ohlížet za skvostnými úspěchy. Ovládla 31 turnajů, z toho dva Wimbledony, byla světovou dvojkou, má olympijský bronz…

A teď už je pár týdnů bývalou tenistkou.

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

„Má to takhle být a ničeho nelituju,“ prohlásila v rozhovoru pro iDNES.cz v pražském butiku značky ALO diamonds.

Užíváte si, že trávíte čas doma, a ne po turnajích?
Vplula jsem do toho tak, že si ani nevybavuju, jaké to bylo cestovat. Bylo náročné, když jsem si musela pořád balit věci, a teď mám strašnou pohodu. Někdy se koukám na Péťu a říkám si: „Ty jo, ty jsi s námi procestoval hodně měst a míst na zeměkouli.“ Tahali jsme ho všude, ale teď jsme v domácím prostředí, kde má spoustu hraček, takže myslím, že pro všechny je to dobré.

Když se nedávno hrály poslední turnaje sezony v Asii, tak vás asi nemrzelo, že se tam nemusíte trmácet, že?
Vůbec ne. Asi jsem ani neviděla žádný zápas, jen nějaké záběry z Turnaje mistryň. Spíš se koukám na chlapy, viděla jsem kousek utkání Sinnera se Zverevem. Tenis mi teď vůbec nechybí, protože Čína na konci roku byla obzvláště náročná. Možná až bude v lednu Austrálie, tak to bude trošku horší, ale myslím, že už jsem se s tím sžila.

Ruka vás tedy nesvrbí?
Byla jsem si zahrát jen jednou nebo dvakrát s neteří a se synovcem, ale co jsem otěhotněla, tak jsem raketu v ruce neměla. A nechybí mi to. Samozřejmě cvičím a trochu taky začínám koketovat s golfem, to je takový můj druhý tenis.

Ani režim profesionálního sportovce vám nechybí?
Ne, vůbec. Mám teď rutinu s Péťou. Vstává v půl šesté v šest, snídáme brzo, hrajeme si, pak jde zase spát, pak jdeme ven, potom oběd... Je to sice taky rutina, ale v trochu jiném prostředí.

Jak se vám konec s odstupem času rozležel v hlavě?
Určitě to mám v sobě uzavřené. Hlavně po Wimbledonu, US Open bylo takové extra, ale bylo to hezké. Na kurtu to pro mě po zápase udělali moc hezké a jsem ráda, že jsem tam byla. Na konec jsem byla připravená a ničeho nelituju.

Petra Kvitová mává fanouškům po posledním odehraném duelu ve Wimbledonu.

Momentálně je českou jedničkou Linda Nosková, daří se i další naději Tereze Valentové. Těší vás, že to vypadá, že český tenis má slibnou budoucnost?
Určitě. Obě jsou hodně mladé, Lindě je teprve dvacet let a Terce osmnáct. Obě hrají velmi agresivně, mají ten typický styl českých holek, že do toho rády chodíme a hrajeme rychle. Jejich výsledky registruju a držím jim palce.

Co jste říkala na to, že Martina Navrátilová dostala od prezidenta Řád bílého lva?
Byla jsem na ni pyšná. Tuším, co při ceremonii musela zažívat. V kariéře i životě si prošla vším možným a nevím, kdo jiný ze sportu by si to zasloužil víc.

Pořád platí, že byste si s ní chtěla zahrát legendy, nebo to teď bude vzhledem k vašemu těhotenství složitější?
Uvidíme, jak se to všechno zvládne. Určitě bych byla ráda, samozřejmě kdyby chtěla i Martina.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Sabalenková vs. PegulaováTenis - Skupina A - 4. 11. 2025:Sabalenková vs. Pegulaová //www.idnes.cz/sport
4. 11. 16:45
  • 1.31
  • -
  • 3.57
Andrejevová, Šnajderová vs. Babosová, StefaniováTenis - Skupina B - 4. 11. 2025:Andrejevová, Šnajderová vs. Babosová, Stefaniová //www.idnes.cz/sport
4. 11. 18:00
  • 1.90
  • -
  • 1.90
Rybakinová vs. KeysováTenis - Dvouhra - skupina B - 5. 11. 2025:Rybakinová vs. Keysová //www.idnes.cz/sport
5. 11. 15:00
  • 1.25
  • -
  • 4.04
Świateková vs. AnisimovováTenis - Dvouhra - skupina B - 5. 11. 2025:Świateková vs. Anisimovová //www.idnes.cz/sport
5. 11. 16:45
  • 1.53
  • -
  • 2.54
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Za ty peníze to stálo. Kajakář zveřejnil svůj sex v letadle, svaz ho za video ztrestal

Britský vodní slalomář Kurts Adams Rozentals dostal od národního svazu dvouletý zákaz činnosti za zveřejnění explicitních záběrů ze svého soukromí na sociálních sítích. Předloňský vicemistr světa do...

Začínal u stánku v Aston Ville, teď se stará o VIP hosty Slavie. Naše pýcha? Pivo

Premium

Když před třemi lety pracoval v jedné luxusní restauraci v Dubaji, obsluhoval i anglického fotbalistu Bukaya Saku. Teď ho uvidí na vlastní oči znovu. Jenže teď už je Matěj Kraus zaměstnancem pražské...

4. listopadu 2025

Semifinále je blízko. Siniaková s Townsendovou porazily obhájkyně

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová na tenisovém Turnaji mistryň porazily 6:4, 7:6 obhájkyně Dabrowskou, Routliffeovou a mají na dosah semifinále.

4. listopadu 2025  14:57

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté se od 6. do 9. listopadu předvedou na Finských hrách (Karjala Cup). Program zápasů, výsledky, soupisky i kde turnaj sledovat...

4. listopadu 2025  14:34

Marketingová revoluce v UEFA. Změní se i „pivní“ sponzor, Heineken po letech skončí

Dost možná je to jen okrajová zpráva, nicméně pro příjem do pokladen účastnických týmů bude celkem zásadní. V Lize mistrů už od roku 2027 neuvidíte bílý nápis Heineken na zeleném pozadí. UEFA, hlava...

4. listopadu 2025  14:05

Fotbalistky nastoupí v kvalifikaci o MS proti Walesu, Albánii a Černé Hoře

České fotbalistky se v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2027 v Brazílii utkají ve skupině B1 s Walesem, Albánií a Černou Horou. Rozhodlo o tom dnešní losování ve švýcarském Nyonu....

4. listopadu 2025  14:04

Do Špindlu se vrátil vlk. Maskot Světového poháru se jmenuje Hank

Do českých lesů se postupně vracejí vlci, Krkonoše nejsou výjimkou. Jeden takový – nicméně ne tak plachý a mírumilovný – bude bavit fanoušky během Světového poháru alpských lyžařek ve Špindlerově...

4. listopadu 2025  14:01

Další souboj pohlaví potvrzen. Sabalenková v prosinci vyzve Kyrgiose

Sice to není klasická tenisová akce, ale fanoušky dokáže pořádně zaujmout a vyhecovat. Světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska 28. prosince v Dubaji odehraje exhibiční zápas proti Nicku...

4. listopadu 2025  13:41

Kvitová po konci kariéry: Ničeho nelituji, tenis mi nechybí. Koketuje s golfem

Od jejího posledního zápasu uplynuly více než dva měsíce. Od té doby Petra Kvitová oznámila, že je podruhé těhotná, a užívá si klidného života po sportovní kariéře. „Jsem doma s malým Péťou, chodíme...

4. listopadu 2025  13:40

Ztratí Pastrňák dalšího parťáka? Boston zvažuje výměny, odejít může i Zacha

Jeho budoucnost se řešila už v minulé sezoně, jinak tomu není ani na startu té aktuální. O útočníka Pavla Zachu je mezi týmy NHL zájem, ale vedení hokejového Bostonu s ničím nespěchá. I tak ale...

4. listopadu 2025  12:48

Budu předstírat zranění. Vsaď proti nám, jsme bez LeBrona. Jak se v NBA podvádělo

Premium

V NBA odehrál za deset let 715 zápasů a pyšní se velmi solidním průměrem přes 13 bodů na utkání. Jenže teď má americký rozehrávač Terry Rozier zcela jiné starosti: před necelými dvěma týdny ho kvůli...

4. listopadu 2025

Práce v ČT už mě neposouvala. Ženský fotbal je výzva, říká bývalá reportérka

Pětadvacet let pracovala jako moderátorka a reportérka v České televizi. Od října je Kateřina Nekolná tiskovou mluvčí fotbalové reprezentace žen a FORTUNA=LIGY, tedy nejvyšší české soutěže...

4. listopadu 2025  11:30

Teplický Halinský: VAR je teď proti nám. Ale hrát jako proti Plzni, body budou

Hrdost, že týrali favorita. Smutek, že jim bod protekl mezi prsty. Naděje, že takový výkon je dobrý odrazový můstek. V teplickém fotbalistovi Denisi Halinském se po kruté nedělní ligové porážce s...

4. listopadu 2025  10:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.