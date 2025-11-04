Kvitová po konci kariéry: Ničeho nelituji, tenis mi nechybí. Koketuje s golfem

Na konci srpna na US Open naposledy vkročila na kurt k soutěžnímu klání, Francouzce Parryové podlehla 1:6 a 0:6.
Přestože jí návrat po mateřské výsledkově nevyšel, může se nyní ohlížet za skvostnými úspěchy. Ovládla 31 turnajů, z toho dva Wimbledony, byla světovou dvojkou, má olympijský bronz…
A teď už je pár týdnů bývalou tenistkou.
„Má to takhle být a ničeho nelituju,“ prohlásila v rozhovoru pro iDNES.cz v pražském butiku značky ALO diamonds.
Užíváte si, že trávíte čas doma, a ne po turnajích?
Vplula jsem do toho tak, že si ani nevybavuju, jaké to bylo cestovat. Bylo náročné, když jsem si musela pořád balit věci, a teď mám strašnou pohodu. Někdy se koukám na Péťu a říkám si: „Ty jo, ty jsi s námi procestoval hodně měst a míst na zeměkouli.“ Tahali jsme ho všude, ale teď jsme v domácím prostředí, kde má spoustu hraček, takže myslím, že pro všechny je to dobré.
Když se nedávno hrály poslední turnaje sezony v Asii, tak vás asi nemrzelo, že se tam nemusíte trmácet, že?
Vůbec ne. Asi jsem ani neviděla žádný zápas, jen nějaké záběry z Turnaje mistryň. Spíš se koukám na chlapy, viděla jsem kousek utkání Sinnera se Zverevem. Tenis mi teď vůbec nechybí, protože Čína na konci roku byla obzvláště náročná. Možná až bude v lednu Austrálie, tak to bude trošku horší, ale myslím, že už jsem se s tím sžila.
Ruka vás tedy nesvrbí?
Byla jsem si zahrát jen jednou nebo dvakrát s neteří a se synovcem, ale co jsem otěhotněla, tak jsem raketu v ruce neměla. A nechybí mi to. Samozřejmě cvičím a trochu taky začínám koketovat s golfem, to je takový můj druhý tenis.
Ani režim profesionálního sportovce vám nechybí?
Ne, vůbec. Mám teď rutinu s Péťou. Vstává v půl šesté v šest, snídáme brzo, hrajeme si, pak jde zase spát, pak jdeme ven, potom oběd... Je to sice taky rutina, ale v trochu jiném prostředí.
Jak se vám konec s odstupem času rozležel v hlavě?
Určitě to mám v sobě uzavřené. Hlavně po Wimbledonu, US Open bylo takové extra, ale bylo to hezké. Na kurtu to pro mě po zápase udělali moc hezké a jsem ráda, že jsem tam byla. Na konec jsem byla připravená a ničeho nelituju.
Momentálně je českou jedničkou Linda Nosková, daří se i další naději Tereze Valentové. Těší vás, že to vypadá, že český tenis má slibnou budoucnost?
Určitě. Obě jsou hodně mladé, Lindě je teprve dvacet let a Terce osmnáct. Obě hrají velmi agresivně, mají ten typický styl českých holek, že do toho rády chodíme a hrajeme rychle. Jejich výsledky registruju a držím jim palce.
Co jste říkala na to, že Martina Navrátilová dostala od prezidenta Řád bílého lva?
Byla jsem na ni pyšná. Tuším, co při ceremonii musela zažívat. V kariéře i životě si prošla vším možným a nevím, kdo jiný ze sportu by si to zasloužil víc.
Pořád platí, že byste si s ní chtěla zahrát legendy, nebo to teď bude vzhledem k vašemu těhotenství složitější?
Uvidíme, jak se to všechno zvládne. Určitě bych byla ráda, samozřejmě kdyby chtěla i Martina.