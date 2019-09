Můj cikánský život. Češka vypráví o kočování, hurikánech i posledním přání

Uteklo čtvrtstoletí a drobná žena dál válí na největších turnajích, znovu tvoří pár s Melicharovou, jen tentokrát s Nicole, Američankou s českými předky.

Sídlí s německým manželem Torstenem na Floridě. Na deblovém žebříčku drží 18. místo. Na Flushing Meadows ji a Melicharovou vyřadily slečinky Coco Gauffová (15) s Caty McNallyovou (17).

Bývalá světová jednička a wimbledonská šampionka dál vede pestrý sportovní život a její košatá kariéra klidně ještě může pokračovat. „Uvidíme, jak dopadne tahle sezona,“ řekla českým reportérům.

Co vás napadá, když slyšíte, že uplynulo 25 let od startu na vašem prvním grandslamu?

Že je to úžasné. Hned vidím, že jsem něco dokázala a že se pořád držím ve špičce.

Věděla jste, že slavíte tak působivé výročí?

Tak nějak přibližně jsem tušila. Ale roky jsem přesně nepočítala.

Jaké bylo nastoupit proti patnáctileté sokyni?

Pravda, běhala o něco rychleji než já. Ráda čelím mladším hráčkám, motivují mě. Obě soupeřky hrály agresivně, perfektně servírovaly, neměly žádné zábrany. Zaslouženě vyhrály.

Máte pochopení pro mánii, která tu provázela Gauffovou?

Vždycky nastane velký poprask, když se objeví někdo tak mladičký a talentovaný. Coco je hodně šikovná holka, zřejmě před sebou má skvělou budoucnost.

Co vás nejprve napadne při zmínce o jednotlivých grandslamech?

Austrálie je hrozně daleko! Paříž je fajn, na Roland Garros se cítím dobře, protože jsem vyrůstala na antuce. A tamní kurty jsou velice kvalitní.

Co Wimbledon?

Báječný, trávu by měli zavést všude.

A New York?

Hezký turnaj na konci roku, nedaleko mého současného domova na Floridě. Letíme sem dvě a půl hodiny. Třikrát jsem se tady dostala do finále mixu. Jednou mi titul utekl opravdu těsně. Měli jsme s Marcinem Matkowským mečbol (2012).

Takže který z grandslamů máte nejraději?

Wimbledon. Připadám si tam jako někde na zahrádce. Všechno je hezké s těmi kytičkami. Tráva mi jako povrch dost vyhovuje. Navíc jsem v Londýně dosáhla na svůj nejlepší singlový úspěch.

A to jste málem přes Petrovovou postoupila až do čtvrtfinále. Vzpomínáte na tu bitvu?

Ani mi ji nepřipomínejte...

Rozhodčí vám patrně při jednom ze dvou vašich mečbolů ukřivdili, že?

No jo, jsem přesvědčená, že jsem trefila lajnu. Zajímavé je, že jsem pak v roce 2007 porazila Petrovovou v prvním kole Roland Garros, kam jsem přijela nepřipravená, jen s jedním outfitem, který jsem si musela po každém utkání kvalifikace prát. Asi se to tak mělo stát.

Co jeden mnohem příjemnější bod v paměti? Wimbledonský titul, který jste získala se Slovinkou Katarinou Srebotnikovou?

Moc si ho vážím. Samozřejmě. Člověk musí podávat dva týdny výborné výkony bez jediného výpadku. To je strašně těžké. Nemůžete po třech parádních zápasech na chvíli polevit. Dotáhnout grandslam do úplného konce je velký počin.

Počítáte mezi své nejzásadnější triumfy rozhodující čtyřhru s Lucií Hradeckou ve fedcupovém finále v Moskvě?

No jistě! To bylo něco. Tenkrát jsme pohár vyhrály po třiadvaceti letech. A pak se neskutečným stylem rozjela česká vítězná vlna. S Luckou jsme to nakoply a pak už tým jel dál.

]Co vlastně uděláte, jakmile dorazíte do dějiště grandslamu?

Jak kde. Většinou nejdu hned na kurty, protože je tam taková zoologická, hrozně moc lidí. Takže na ně přicházím až druhý den.

V čem se ty nejprestižnější a nejpřepychovější akce od vaší premiéry nejvíc proměnily?

Já už si ani nepamatuju, jak areály před všemi těmi rekonstrukcemi vypadaly. Všude se modernizuje, všechno jde dopředu.

Jak se pořadatelé chovají ke specialistkám na čtyřhru? Nadbíhají spíš účastnicím soutěže ve dvouhře?

Ano. Singlistky někdy mají přednost při transportu z hotelu. Třeba v pondělí a v úterý do jedné hodiny si nesmíme vzít auto. Mně osobně to nevadí, klidně si skočím na autobus.

Co vás – deblovou veteránku – ještě zlobí?

Štve mě, že se pořád mění pravidla. Akorát že zlepšováky jsou někdy spíš zhoršováky. Tenis je samozřejmě byznys, snaží se být co nejpřitažlivější pro diváky a sponzory. Ale změny nejsou pokaždé prospěšné.

„Chtěla bych jednou vyhrát Masters. Titul z Turnaje mistryň bych ještě brala.“

Například?

Když si někdo myslí, že čtyřhra bude lepší, když se do ní budou protlačovat singlistky. Nebo různé pokusy o zkracování zápasů, ze kterých musí být divák zmatený. Někde se hraje super tiebreak, jinde gamy bez shod a výhod. Debly jsou přitom mezi lidmi populární. Je v nich víc akce než v singlu.

Tenisový svět je krásný i ubíjející. Jak ho vnímáte vy?

Mou největší výhodou je manžel. Bez něj bych cestování asi nevydržela. Člověk je více než třicet týdnů v roce na cestách. Vždycky říkám, že vedeme cikánský život. Když jsem přišla na okruh, tak pro mě bylo všechno nové, každé město zajímavé. Ale když do něj jedete podvacáté, už jste v něm skoro všechno viděli a už vás nebaví chodit po památkách. O hotelech a letištích už taky můžu napsat knížku.

Opouští se vám domov těžce?

Ano. Čím dál hůř. Ale turnaje k vám samy domů nepřijdou.

Neříkáte si, jestli kočování po světě ještě máte zapotřebí?

Někdy ano. Ale mám tenis pořád ráda a pořád jsem se soupeřkami schopná bojovat. Mám dobrou práci, kterou dělám celý život a která mě baví. Jsem svým vlastním šéfem. Teda někdy je jím manžel...

Koho váš muž Torsten aktuálně trénuje?

Mě, Nicole Melicharovou, Annu-Lenu Grönefeldovou a Demi Schuursovou. Takže dva páry.

Jak se vám žije v Sarasotě?

Teď pozorujeme hurikán Dorian. Jeho síla se přiblížila k pětce, což už není sranda. Když před dvěma lety udeřila Irma, byli jsme doma zabednění a čekali, co přijde. Naštěstí se nám trochu vyhnula. Tentokrát jde hurikán z východní strany, tak si myslím, že až k nám v plné síle nedorazí. Ti, co bydlí u Atlantiku, jsou v horší situaci.

Jak se žije s vědomím, že vám může živel zničit dům?

Co můžete dělat? Snažíte se ho zabednit, jak nejlépe to jde. A těm, co mají dřevěné baráčky, bych doporučila evakuaci.

Květa Peschkeová Čísla a zajímavosti 1 titul má z wimbledonské čtyřhry, vyhrála jeden turnaj WTA v singlu, byla světovou jedničkou v deblu...

má z wimbledonské čtyřhry, vyhrála jeden turnaj WTA v singlu, byla světovou jedničkou v deblu... 44 let je Květě Peschkeové, profesionálkou je od roku 1993.

Jak vypadá ten váš?

Máme za ním kurt. Manžel by ho chtěl travnatý, ale není žádná legrace ho udržovat. Tak máme beton.

Jaká jsou úskalí a výhody manželského života na okruhu WTA?

Myslím, že pro jiné páry může být obtížný. Zažila jsem pár tenisových dvojic, co se vzaly a už jsou zase rozvedené. Člověk je s partnerem dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Ale my jsme rádi spolu, funguje nám to, nemůžeme si stěžovat. Kdybychom měli každý jinou práci, tak už nehraju. Nebyla bych schopná dělat tenis sama.

Jak se vám daří oddělovat pracovní vztah a soukromí?

Těžce. Ale žádné detaily! (směje se hlasitě) Člověk má každý týden nějaké starosti na kurtech. Prohrajete zápas, který jste měl vyhrát, a dostaví se blbá nálada.

Vy ale málokdy vypadáte nasupeně nebo zdrceně.

Jsem po taťkovi šťastná povaha.

Jak se domlouváte s manželem, který pochází z Německa?

Někdy je to hrozná směsice. Když nechceme, aby nám někdo rozuměl, používáme tři řeči najednou. Máme takový svůj jazyk.

Sklízíte v branži obdiv za svou výdrž?

Někdy ano. Spoluhráčky nebo třeba fyzioterapeutky mi nevěří, kolik mi je let. Sport mě udržuje fit, má na mě dost pozitivní vliv.

Skutečně vypadáte dobře...

Dík. Taky jsem se před rozhovorem učesala. (smích)

Poznala jste stovky tenistek. Kterou jste nejvíc obdivovala?

Měla jsem vždy ráda Steffi Grafovou. Neskutečná atletka, ve své době vynikala. Podobně jako Martina Navrátilová. Tyhle dvě jsou pro mě nej.

US Open 2019 Speciální příloha iDNES.cz

Patříte mezi staromilce, kteří postrádají rozmanitý tenis?

Každá doba přináší něco jiného. Teď jsou holky čím dál větší, vyspělejší, hrají razantněji. Méně jsou vedené k tomu, aby šly na síť, uměly voleje. Ono je ale taky těžší se dopředu dostat, jak tenis zrychlil.

Jaké máte plány do budoucna?

Téhle otázce se radši vyhýbám. (smích) Příští sezona je ještě daleko. Uvidíme, jak skončí tahle. Přece jen pořád bojujeme o účast na Turnaji mistryň. Zakončit sezonu na Masters je vždycky super.

Máte ještě tenisové přání?

Chtěla bych jednou vyhrát Masters. Už jsem ho hrála tolikrát, dvakrát jsem se dostala do finále a pořád nic. Titul z Turnaje mistryň bych ještě brala.