Kvalifikantka Chwaliňská je na Roland Garros už v semifinále. Zdolala i Kalinskou

Její příští soupeřkou na pařížské antuce bude vítězka duelu mezi světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska a Ruskou Dianou Šnajderovou.
Čtyřiadvacetileté překvapení turnaje Chwaliňská ve středu vyhrála na Roland Garros už osmý zápas za sebou. Je teprve šestou kvalifikantkou v semifinále grandslamu v takzvané open éře a druhou v Paříži po Argentince Nadie Podoroské z roku 2020.
„Upřímně řečeno netuším, co se to právě stalo. Každý zápas tady mi připadá bláznivý. Jsem za to moc vděčná,“ uvedla Chwaliňská. Díky své překvapivé pouti má krajanka čtyřnásobné pařížské šampionky Igy Šwiatekové jistotu, že se ve světovém žebříčku posune z druhé stovky ke 30. místu.
Sedmadvacetiletá Kalinská neproměnila v postup do semifinále ani své druhé grandslamové čtvrtfinále po Australian Open 2024. V prvním setu aktuálně 24. hráčka žebříčku zlikvidovala ztrátu 1:5 a vynutila si tie-break, ten ale vyhrála Chwaliňská 7:3. V druhé sadě vzala Polka soupeřce celkem čtyřikrát podání a využila první mečbol.
Tenisový grandslam Roland Garros v Paříži
antuka, dotace 61,7 milionu eur
Ženy
Juniorky