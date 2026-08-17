Kvalifikace Davis Cupu: Na USA jsou v nominaci Lehečka, Menšík i Macháč

Češi se do druhého kola kvalifikace dostali díky únorovému vítězství nad Švédskem 3:1. Američané porazili Maďarsko 4:0. Výběr kapitána Tomáše Berdycha se s týmem USA utká podruhé v krátké době. Loni Češi zvítězili ve stejné fázi soutěže v Delray Beach 3:2 na zápasy.
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Vítěz zářijového duelu postoupí do finálové části Davis Cupu pro osm nejlepších týmů. Ta se uskuteční stejně jako vloni v Boloni od 24. do 29. listopadu. Titul obhajují Italové.