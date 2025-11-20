Kurty ušlapané hvězdami a rozjeté tanky. Před půl stoletím v Boloni vládl i Čech

Od naší zpravodajky v Itálii - Možná jde o takový malý přerod. Čísla sledovanosti ukazují, že tenisová mánie v Itálii překonává fotbal. Už ve čtvrtek zažijí utkání v jižní Evropě i Češi, kteří budou od deseti zápolit ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku. V italské Boloni, kde se za druhé světové války po kurtech místo hráčů proháněly armádní tanky, můžou vykřesat velký český úspěch. Naposledy ho italské město zažilo před 45 lety.

Tehdy se ještě v Boloni konal mužský turnaj, jmenovitě Italian Indoor Open nebo také Bologna Open. A právě v roce 1980 na něm zazářila česká vlajka. Ve stejné roční době, jako se koná letošní Davis Cup, tedy ve druhé polovině listopadu, tu podnik ovládl Tomáš Šmíd, jenž ve finále porazil 6:3, 6:2 Paola Bertolucciho.

Jo, kdyby se v neděli boloňské kurty opět zabarvily do modré, červené a bílé, to by byla sláva. Na českých tenistech je vidět, že si šanci uspět uvědomují, musí ale splnit ten nejdůležitější krok a porazit Španělsko.

„Nemáme se před čím schovávat,“ velí kapitán Tomáš Berdych.

On je spolu se svými reprezentačními kolegy posledním Čechem, který pozvedl pohár pro daviscupové šampiony. Boloňská šatna jeho svěřenců je nyní vyzdobena nápisem: „My tu mísu stejně vyhrajeme.“

Bohužel pro sportovní nadšence se během druhé světové války kurty zalíbily také armádě. Rozrůstající se klub byl zabrán americkými jednotkami a kurty sloužily jako parkoviště.

Kurty ušlapané hvězdami a rozjeté tanky. Před půl stoletím v Boloni vládl i Čech

Královna běžkařek po sezoně končí. Byla jsi úžasnou inspirací, klání se Shiffrinová

Američanka Jessie Digginsová si v Oslu zajistila celkové prvenství ve Světovém...

Olympijská šampionka v běhu na lyžích Jessie Digginsová ukončí po této sezoně kariéru. Čtyřiatřicetiletá dvojnásobná mistryně světa, jež bude v zimě s vrcholem na hrách pod pěti kruhy v Miláně a...

19. listopadu 2025  18:38

Rezek u reprezentace: Nedvěd má auru, tým je zdravý a v plné sestavě silný

Asistent trenéra Jan Rezek na tréninku s Vladimírem Coufalem a Patrikem...

Po 13 letech zpátky ve fotbalové reprezentaci. A Jan Rezek si nemyslí, že je národní tým rezavý. „V plné sestavě bychom ani na mistrovství světa nehráli poslední housle,“ míní třiačtyřicetiletý...

19. listopadu 2025  18:30

