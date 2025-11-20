Tehdy se ještě v Boloni konal mužský turnaj, jmenovitě Italian Indoor Open nebo také Bologna Open. A právě v roce 1980 na něm zazářila česká vlajka. Ve stejné roční době, jako se koná letošní Davis Cup, tedy ve druhé polovině listopadu, tu podnik ovládl Tomáš Šmíd, jenž ve finále porazil 6:3, 6:2 Paola Bertolucciho.
Jo, kdyby se v neděli boloňské kurty opět zabarvily do modré, červené a bílé, to by byla sláva. Na českých tenistech je vidět, že si šanci uspět uvědomují, musí ale splnit ten nejdůležitější krok a porazit Španělsko.
„Nemáme se před čím schovávat,“ velí kapitán Tomáš Berdych.
On je spolu se svými reprezentačními kolegy posledním Čechem, který pozvedl pohár pro daviscupové šampiony. Boloňská šatna jeho svěřenců je nyní vyzdobena nápisem: „My tu mísu stejně vyhrajeme.“
