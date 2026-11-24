Nominaci potvrdila ATP Tour. Hrát se bude od 9. do 13. prosince v italském Reggio Calabria, kam se akce přesunula po třech letech v Saúdské Arábii.
Kumstát navázal na Jiřího Lehečku, který si Next Gen ATP Finals zahrál jako první Čech v roce 2022, a Jakuba Menšíka. Ten na akci startoval před dvěma lety a mohl hrát i vloni, před turnajem se ale odhlásil.
Prostějovský rodák zakončil rok na osmém místě letošního žebříčku. První byl Španěl Rafael Jódar, který už ale hrál elitní Turnaj mistrů v Turíně, druhý Brazilec Joao Fonseca kvůli zdravotním problémům předčasně ukončil sezonu.
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Jako jednička tak na Next Gen ATP Finals postoupil další Španěl Martín Landaluce. Účast si zajistili také Francouz Moise Kouame, Japonec Rei Sakamoto, Ital Federico Cina, Američan Darwin Blanch a za Kumstátem devátý Rakušan Joel Schwärzler. Startovní pole doplnil domácí držitel divoké karty Pierluigi Basile.
Loni turnaj v Džiddě vyhrál Američan Learner Tien. Mezi lety 2017 a 2022 se akce konala v Miláně. Tituly z ní mají například Jannik Sinner či Carlos Alcaraz.