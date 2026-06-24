POHLED: Lidsky krutý trest, ale... Vondroušová se mohla zachovat jinak

Markéta Plšková
  8:00
Markéta Vondroušová ve finále turnaje v Berlíně.

Markéta Vondroušová ve finále turnaje v Berlíně. | foto: Reuters

Tereza Valentová (vlevo) s Markétou Vondroušovou ve čtyřhře v v utkání BJK Cupu...
Tereza Valentová (vlevo) s Markétou Vondroušovou ve čtyřhře v v utkání BJK Cupu...
Tereza Valentová a Markéta Vondroušová při kvalifikaci BJK Cupu ve Švýcarsku.
České tenistky před utkáním BJK Cupu proti Švýcarsku (zleva) kapitánka Barbora...
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Vše, co právníci Markéty Vondroušové na její obhajobu předložili, smetl nezávislý tribunál v Londýně ze stolu. A k případu české hráčky tenisoví soudci rozhodně nebyli shovívaví. Čtyři roky zákaz. Nejvyšší možný trest. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) ukázala, že umí zakročit. Že umí být nesmlouvavá. Že hráčky a hráči by si s přísnými pravidly rozhodně neměli zahrávat a měli by je znát.

Což je samozřejmě dobře. Profesionální sport vyžaduje velkou dávku zodpovědnosti. Je důležité být důsledný.

Ale jakmile se v pondělí odpoledne objevila zpráva, že šestadvacetiletá rodačka ze Sokolova má v podstatě po kariéře, vyrojily se pochopitelné dotazy: A co Sinner se Šwiatekovou?

Případy současné a bývalé světové jedničky byly podivné. Negativně je komentovali i samotní tenisté, jistá „privilegia“ byla cítit na míle daleko. Polku kauza kolem požití trimetazidinu nejspíš ovlivnila po psychické stránce, Ital vyvázl nezlomený s tříměsíční stopkou, která loni skončila příhodně před Roland Garros.

Takový trest si nezaslouží. Tenisové osobnosti vyjadřují podporu Vondroušové

Ale srovnávat jejich kauzy s Vondroušovou příliš nelze, protože jde o zcela odlišné prohřešky.

Pokud tenista odevzdá pozitivní dopingový test, může se snáz obhájit. Ale pokud ho vůbec nepodstoupí, je automaticky vinen. A prostor na hájení má minimální.

Ano, čtyři roky jsou hodně přísné vzhledem k tomu, že Češka žádnou dopingovou kaňku nikdy neměla. Loni se trápila kvůli zdraví, po problémech s ramenem si na dobře rozjetém US Open poranila koleno. Nebyla v nejlepším rozpoložení, a tak je pravděpodobné, že onoho osudného 3. prosince zkrátka zpanikařila.

Po lidské stránce je tedy čtyřletý distanc hodně krutý, pro její kariéru v podstatě fatální.

ITIA ovšem postupovala striktně podle pravidel. Ke shovívavosti nenašla důvod. Případ Vondroušové jistě bude sloužit jako vykřičník pro všechny ostatní. Organizace chce předejít situacím, kdy budou hráči unikat dopingovým kontrolám. Ano, ty občas bývají dost přísné, komisaři mohou přijít kdykoliv, a když vás zastihnou, musíte všeho nechat a vyhovět jim.

Tereza Valentová (vlevo) s Markétou Vondroušovou ve čtyřhře v v utkání BJK Cupu proti Švýcarsku.
Tereza Valentová (vlevo) s Markétou Vondroušovou ve čtyřhře v v utkání BJK Cupu proti Švýcarsku.
Tereza Valentová a Markéta Vondroušová při kvalifikaci BJK Cupu ve Švýcarsku.
České tenistky před utkáním BJK Cupu proti Švýcarsku (zleva) kapitánka Barbora Strýcová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová a Lucie Havlíčková.
Zleva Markéta Vondroušová, Linda Nosková, nehrající kapitánka Barbora Strýcová, Marie Bouzková a Lucie Havlíčková.
57 fotografií

„Ale lepší způsob ještě nikdo nevymyslel. Tenis je fenomén, jeho popularita velmi vysoká, prize money gigantické. To s sebou nese jistou motivaci k užití zakázaných látek a z toho důvodu se hodně testuje,“ upozorňuje i ředitel českého antidopingu Martin Čížek.

To všechno Vondroušová jistě ví. Na okruhu se pohybuje spoustu let, má za sebou fantastické úspěchy. O to hůř ale vyznívá její jednání, jak ho detailně popsala právě ITIA.

Pokud totiž chcete vyhrávat Wimbledon a stát se mezinárodní hvězdou, musíte dodržovat pravidla. Že jsou někdy nastavená dost podivně, je věc druhá.

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Když za Vondroušovou německá komisařka přišla, protože šlo o kontrolu mimo vymezený čas, Češka nemusela otevírat. Ale otevřela. Podle ITIA volala svému agentovi, kontrolu ale nepodstoupila.

Místo toho podepsala protokol, že dopingový test odmítá. Což byla chyba, kterou si měla uvědomit. Německá kontrolorka jí totiž měla sdělit, co za trest ji čeká. I na protokolu údajně bylo napsané, že za takový prohřešek bude nejspíš pykat.

Takže Vondroušová věděla, že si tím může ublížit, ale přesto odešla venčit psa. Pak na Instagram nahrála fotku komisařky a připsala naštvaný komentář.

V něm ale tvrdila trochu jiné věci, než kterými se následně hájila. Původně jí vadilo, že komisařka přišla mimo vymezený interval, což ale může. Navíc ani samotné veřejné hanobení komisařky, jakkoliv nepříjemná její návštěva mohla být, určitě nepomohlo.

A jestli se popis ITIA liší od toho, jak realitu vnímala Vondroušová? U soudu už jen tvrzení proti tvrzení.

I když trest pro českou tenistku vyznívá brutálně, tak trochu si k němu dopomohla sama.

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