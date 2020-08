Tiebreak jsem měla vyhrát, byla jsem lepší, mrzí Kristýnu Plíškovou

Plíšková se v semifinále antukového podniku v Praze bila s 23. tenistkou světa Mertensovou srdnatě, hnala ji vidina účasti ve třetím duelu o turnajový vavřín na okruhu WTA v kariéře.

„Myslím, že jsem se postupně zlepšovala, našla jsem způsob, jak proti ní hrát, protože speciálně z forhendu hrála pomalé a vysoké míče, což mi moc nesedí,“ líčila Češka po zápase.

ZPRAVODAJSTVÍ Plíšková se do finále nepodívá, Mertensové podlehla po těsných setech

„Servis proti ní úplně nepíše, stojí hodně vzadu a všechno vrátí, i když ne úplně rychle. Pro mě má nepříjemnou hru, i tak jsem ale měla v obou setech spoustu šancí,“ uvědomovala si.

Co vám chybělo k jejich proměnění?

Ani přesně nevím, co na brejkbolech bylo, ona občas zahrála dobře, pak jsem zase zbytečně já něco vymyslela. Měla jsem plán občas zahrát kraťas, jelikož stojí dost vzadu, ale vůbec mi to nevycházelo, což byla škoda. Myslím, že zrovna při dvou brejkbolech jsem zkrácení zkusila. Ale ona neudělala moc chyb, musela jsem fakt zahrát dobře, aby nějakou udělala. Tím pádem byl na mě trochu větší tlak a občas jsem při brejkbolu malinko znejistěla.

V první sadě jste brejkem srovnala na 5:5, další dva gamy jste ale ztratila.

Když stáhnu z 3:5 na 5:5 a potom si prohraji servis, tak to není úplně super pocit. Ona zahrála docela dobře a bylo těžké game obrátit z 0:40, musela bych vyhrát pět míčů za sebou, což je proti takové hráčce na antuce dost těžké. Spíš byl chyba, že jsem si to nechala utéct na těch 0:40, ale i tak jsem se dokázala dostat na shodu.

Cítila byste se fyzicky fit i pro případný třetí set?

Ze začátku jsem si myslela, že budu ráda, když vůbec dohraji. Po rozehrávce jsme řešili, co bude, ale pak jsem se nějak uvolnila a rozhýbala a už to bylo furt stejné. Fyzicky jsem na tom byla dobře, samozřejmě, nějaká delší výměna mi úplně nepomohla. Třetí set bych určitě zvládla, počasí teď bylo docela příjemné, bylo by to v pohodě.

Po výměnách jste často končila v předklonu s rukou na tříslu, co konkrétně vás trápilo?

Už nějaký týden mě bolí záda, s přibývajícími zápasy se to zhoršuje. Navíc se k nim malinko přidalo tříslo. S bolavými zády se dá hrát, ale pokud by se tříslo zhoršilo, tak už bych asi dál hrát nemohla, protože tříslo je potřeba při každém pohybu. Proto jsem také byla ze začátku ztuhlá, malinko jsem se bála, abych si náhodou něco neudělala. Obzvlášť po tom, co se v pátek stalo mojí soupeřce.

Postoupila jste mezi poslední čtyřku, jak tento výsledek hodnotíte?

Kdybych semifinále dělala všude, bylo by to dobrý. Vidím spoustu pozitiv, ale jsem ráda, že se teď dám zase na beton, protože antuky teď bylo fakt hodně.