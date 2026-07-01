Hraj ještě rok! Pak se potkáme mezi dětmi. Dvojče Kristýna nosí Plíškové štěstí

Sama už tenis pět let nehraje, stará se o dvě děti, které má se slovenským fotbalistou Dávidem Hanckem. Žili v Rotterdamu, nyní zakotvili v Madridu. Ale kdykoliv může, ráda vyrazí sestru podpořit.
V úterý při prvním kole travnatého grandslamu, v němž Karolína porazila Terezu Valentovou 6:3, 6:4, seděla přímo v jejím boxu.
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Čtyřletého synka Adama držela v náručí, pak si ho položila vedle sebe. „Skoro celý zápas prospal,“ prozradila. „Mám pocit, že tak hoďku nebo dvě byl nadšený, ale na to, aby seděl a jen se koukal na tenis, je podle mě ještě malý. Navíc to bylo kolem oběda, kdy je zvyklý spát. Ale mně se to hodilo, protože jsem mohla v klidu sledovat zápas.“
V pauzách mezi výměnami sestře spolu s dalšími členy jejího týmu občas poslala radu, jak má bývalá světová jednička na o patnáct let mladší krajanku vyzrát.
„Jsme tak napojené, a navíc jsem sama hrála, že mám cit, co jí kdy říct,“ přiblížila Kristýna. „Možná i to, že jsem sem vzala Adámka, je takové zpestření, které jí pomůže na nervozitu. Ale Kája má skvělý tým, takže by určitě vyhrála, i kdybych tady nebyla.“
Na otázku, jaká je Karolína teta, okamžitě odpoví: „Výborná! Já už jsem zvyklá, takže kdyby mi někdo dal dítě na hlídání, asi mě nic nepřekvapí. Kája je s mými kluky odmalička a je fakt skvělá. Má trpělivost a děti úplně zbožňuje.“
Stejně ji chválí i za dosavadní letošní výkony. Nyní 34letá Karolína se v lednu vrátila na elitní okruh po skoro rok a půl dlouhé pauze, během níž musela řešit vážné zranění vazů v kotníku dvěma operacemi. Sama říká, že nebylo jisté, jestli ještě vůbec bude moct hrát.
Ale comeback jí vychází báječně: v sezoně má skvělé skóre 20:9 a v žebříčku se ze druhé tisícovky vydrápala už na aktuální 73. místo.
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„Po tom, co tak dlouho nehrála, to zvládá neskutečně,“ smeká Kristýna. „V jejích letech se na tenis už dávno mohla vykašlat. Říkám to pořád: Je vidět, jak moc ho má ráda. I když ji doteď něco pobolívá, hraje výborně. Přeju jí, ať dojde co nejdál a ať klidně hraje ještě rok. A pak se snad potkáme mezi těmi dětmi!“
Kristýna, bývalá 35. tenistka světa, už je smířená s tím, že podobný comeback jako sestra nevystřihne.
Od loňského podzimu má doma druhého synka, Dominika, a tak veškeré úsilí věnuje péči o rodinu: „Nahrála jsem se tolik, že jít hrát jen tak… Zápasy by mě asi bavily, ale pak člověka bolí záda, měla jsem i problémy s ramenem...“
Možná si ale někdy půjde ťuknout s manželem Dávidem, oporou zadních řad madridského Atlética. Když podporovali Karolínu na dubnovém turnaji právě ve španělské metropoli, kde se mimochodem probojovala až do čtvrtfinále, prostředí kurtů se mu zalíbilo.
„Říkal, že začne hrát. Ale taky nemá čas, maximálně zajde na golf,“ líčí Kristýna.
Staršímu synkovi Adamovi už zkoušejí představit oba sporty jeho rodičů, zatím ale ani jednomu vyloženě nepropadl. „Uvidíme za rok dva. Do tenisu ho vůbec nechci tlačit. Kdyby si vybral fotbal, zlobit se nebudu.“
Do Wimbledonu se letos díky sestře vrátila po pěti letech, tehdy zde ještě byla aktivní účastnicí. Ale že by ji po takové době přepadla nějaká nostalgie?
„Na zápasy se naživo podívám ráda, ale nemůžu říct, že by mi prostředí turnajů chybělo. Nemám ráda davy lidí, kterými se musíte prodírat, ještě když nesu spící dítě… Ale jsem ráda, že můžeme podpořit Káju, pro kterou je to možná poslední Wimbledon... Pak sem už určitě nepoletíme,“ říká.
Jelikož mladšího synka nechala doma, je pod tlakem, aby se vrátila. Na druhou stranu by ráda podpořila sestru ve čtvrtečním souboji s obhájkyní titulu Igou Šwiatekovou.
„Poprosím, aby Dávid s mamkou spojili síly, abychom tady ještě mohli zůstat. Myslím, že by Kája byla ráda. Vím, že s Igou nemá dobrou bilanci, ale ona obhajuje titul, bude na ni extrémní tlak. Kdyby Kája hrála odvážně, klidně může vyhrát,“ myslí si.
Obzvlášť jestli bude mít na tribuně sestru, své vítězné štístko.