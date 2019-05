Zakletá Paříž, už podeváté! Tak zase za rok, smutní Kristýna Plíšková

Kdyby měl běžný člověk k městu u Seiny podobný vztah, nezavítá sem ani na hodinu. Tenistky si kvůli kalendáři vybírat nemohou, ale kdyby to šlo…

„Na kurt se jde hůř. Těžké to je s tou mojí bilancí,“ kývne Kristýna Plíšková. Čtyřikrát v Paříži balila po úvodním kole kvalifikace a pětkrát ztroskotala při vstupu do hlavní soutěže. Naposledy v ní podlehla Američance Davisové 2:6, 4:6. „Bohužel. Tak zase příští rok.“

Tentokráte jí zcela selhal return. „Nedala jsem skoro ani jeden, to byl klíč,“ líčila. „Nějak jsem vůbec nenašla timing. Ne že bych měla ze své pařížské bilance depku, pořád si říkám, že tady vyhrát můžu. Zase tak špatné podmínky tady pro mě nejsou. Ale zároveň takovou sérii nikde jinde nemám.“

ZPRAVODAJSTVÍ Druhý den Roland Garros

Rok 2019 se nabízel i kvůli tomu, že pařížský areál prodělává razantní změnu. Působí provzdušněně, pohodlněji, k tomu se přestavuje centrkurt.

„Říkala jsem si, že bych to mohla zlomit. I lidi okolo mě,“ vypráví Plíšková. Jenže třeba místní pomalá antuka zůstává. „Míče pro mě jsou těžší. Bylo to trošku mokré, neletí to. Na to si ale stěžují všichni. I já bych radši, aby to skákalo trošku výš.“

A tak byla Kristýna, zatím ta méně úspěšnějších z dvojčat Plíškových, v pondělí v live žebříčku WTA na 111. místě. Cílí rozhodně na vyšší mety.

„Sezona je taková nahoru dolů. Neřekla bych, že je vyloženě špatná, bylo tam pár dobrých zápasů,“ hodnotí. „Tady se mi nikdy nehrálo dobře, takže nejsem extra překvapená, jak to dopadlo. Jinak si myslím, že to má nějakou cestu. Že se zlepšuju.“

Dít se tak má díky návratu ke staršímu a vyzkoušenému typu rakety. Cítí, že jí pomáhá spolupráce s novým koučem Jaroslavem Levinským.

Jenže… „Já mám strašně výkyvy,“ uznává. „Vždycky trnu, s jakou náladou se probudím. Je to těžký, každý den je pak jiný. Dneska to přitom ráno bylo docela v pohodě.“

Výsledek byl ovšem typicky pařížský. Věřit může aspoň v to, že by prokletí mohlo skončit příště, s jubilejním pokusem číslo deset.