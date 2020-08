Radši bych prohrála, než vyhrát takhle, litovala Kristýna Plíšková

„Určitě to není výsledek, který bych chtěla. Když to řeknu blbě, tak bych radši prohrála, než vyhrát takhle,“ přiznala Plíšková na pozápasové videokonferenci. „Ale samozřejmě jsem v semifinále, takže to se počítá.“

Úvod zápasu vám nevyšel, prohrávala jste 0:3 a 1:5.

Ze začátku to bylo zpomalené, ale věřím, že bych to ještě dohnala. Bylo nějaké dusno, přišla jsem si pomalá, i míče byly pomalejší než obvykle. Míň to letělo, takže ona měla na všechno víc času.

ZPRAVODAJSTVÍ Ztrácela 2:5, přesto Plíšková v Praze po skreči postupuje do semifinále

Čemu to přičítáte?

Nehrála jsem úplně nej, ani servis mi ze začátku extra nepsal. Ona navíc nemohla začít lépe, má skvělý bekhend a skvěle se hýbe, podmínky seděly spíš jí. Ale pořád jsem věřila, že se to může otočit.

Zaskočila vás Bogdanová něčím?

Byla jsem připravená, že bude hrát dobře, že bude odpočatá po skreči ve druhém kole. Akorát jsem nevěděla, že si tu nohu natáhla už první den, co tu byla. Možná proto hrála tak uvolněně a dobře, hýbala se normálně, ničeho jsem si nevšimla. Pak nám její trenéři říkali, že už to měla načaté, takže mě překvapilo, že takhle před grandslamem nastoupila.

Co jste si říkala, když se nechávala za stavu 2:5 ošetřovat?

Samozřejmě jsem nechtěla, ať to skrečuje, přála jsem si, ať to alespoň ještě zkusí, protože nikdo nechce vyhrát takhle, obzvlášť za stavu 2:5. Kdyby to bylo třeba 4:3, bylo by to zase jiné.

Už se vám něco podobného stalo?

Asi před třemi lety, moc dobře si na to pamatuji. Bylo to ve finále v Číně, kde jsem prohrávala 3:5, a bylo to ještě horší, protože jsem potom už nic nehrála, takže se to nedalo ničím přebít.

V semifinále vás čeká třetí nasazená Mertensová, která ve třech setech porazila Bouchardovou.

Přála jsem si ji asi radši, loni jsem s ní prohrála na US Open, takže si to ráda zopakuji.

Vedle dvouhry pokračujete na Prague Open i ve čtyřhře.

Ano, jsem docela vytížená, necítím se úplně fyzicky dobře, dneska to bylo asi nejslabší ze všech dnů.

Jak se vám spolupráce s Lucií Hradeckou zamlouvá?

Známe se dlouho, ona někoho hledala na poslední chvíli, já jsem říkala, že úplně hrát nechci. Ale zatím to vždycky vyšlo tak, že zápas ve čtyřhře mi pro dvouhru úplně nevadil, ale musím říct, že už je to trošku znát. Kdybych se teď mohla rozhodnout, tak bych asi debla nehrála, ale tím, že teď byla skreč, tak jsem ráda, že to mám místo tréninku.