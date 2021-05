Tenisovým dvojčatům Plíškovým, tehdy čerstvě školou povinným, říkala malí vojáci. „Kdybych si vymyslela jakoukoli blbost, třeba udělej deset kliků mezi forhendem a bekhendem, nediskutovaly by. Blbosti jsem tedy nevymýšlela, ale bušila jsem to do nich, dokud úder nebyl perfektní,“ vzpomíná první trenérská „velitelka“ úspěšných sester Zuzana Rolenčíková, tehdy Vodáková.