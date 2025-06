Krejčíková zpět ve Wimbledonu: Pohádka. Když budu hrát dobře, trofej mi zase dají

Dokážete vybrat jeden okamžik ze svého loňského tažení až k titulu, na který vzpomínáte?

Je těžké říct jednu věc, protože parádní byl celý den. Finálová sobota byla skvělá, neděle taky… Bylo to jako pohádka. Ale asi bych řekla, že nejlepší byl vítězný mečbol a pohled na můj box, kde všichni slavili.

A co předávání trofeje? Vypadalo to, že se jí trochu bojíte.

Nemohla jsem uvěřit, že ji dávají mě. Tak asi proto.

Jak vstřebáváte, že všude po areálu visí vaše fotky, které váš úspěch připomínají?

Je to velmi příjemné. Moc si toho vážím a jsem ráda, že se mi loni povedlo vyhrát, protože cesta na vrchol je obrovsky náročná. Trvá strašně moc let a někomu se třeba ani nepovede. Jsem ráda, že já si ji mohla zažít.

Do Wimbledonu jste dorazila už před pár dny. A znovu jste se fotila s talířem pro šampionku.

Bylo to úžasné. Ten den, kdy jsem musela trofej vrátit, což teda tak úžasné nebylo, ale řekli mi, že když budu hrát dobře, tak mi ji zase dají, byl nádherný. Bylo super se zase hezky obléct, nalíčit se, vypadat jako žena a užít si takový moment. Byla jsem tu jako jedna z prvních, podívala se na centrkurt… Doufám, že to ještě někdy zažiju.

Znovu na hlavní dvorec areálu vkročíte v úterý, když už půjde o ostrý zápas. Čekáte, že budete cítit spíše natěšení, nebo stres z obhajoby?

Bude to mix všech emocí, ale většina z nich bude pozitivních.

Jak se cítíte fyzicky? Ve čtvrtek jste kvůli bolestem pravého stehna nenastoupila ke čtvrtfinále v Eastbourne.

Měla jsem pár dní volna, kdy jsem nehrála a dělala jen věci mimo kurt, a každým dnem se cítím lépe, za což jsem ráda. Věřím, že v úterý bude všechno dobré, a doufám, že budu mít ve Wimbledonu další krásný zápas a pěkný turnaj.

Celkově jste s formou na trávě spokojená? Bilanci máte 2:1.

Hrálo se mi dobře. Hodně jsme trénovali a bylo super, že mé tělo ty dávky vydrželo. V Eastbourne jsem měla dvě těžká kola – hrát proti Britce doma je vždycky složité, ještě na trávě, která je hodně specifická a na které ony umí. Bylo super, že se mi povedlo dvakrát vyhrát. Určitě mi to dodalo hodně energie bojovat dál a snažit se vrátit zpátky na úroveň, na které chci být, abych zase mohla hrát s top hráčkami.

Co čekáte od vaší první soupeřky, dvacetileté Filipínky Alexandry Ealaové?

Upřímně toho o ní zatím moc nevím, protože je mladá hráčka. Ale viděla jsem některé její výměny, takže vím, že v první půlce roku si vedla dobře. Bude to skvělý zápas. Těším se, až si proti ní zahraju a uvidím, jak na tom nová generace je.