Koncert při podání. Krejčíková zkrotila ranařku a září: Neskutečný moment

Londýn (Od našeho zpravodaje) - Jelikož své účinkování na servisu zahájila dvěma dvojchybami v řadě, asi by vás nenapadlo, že se následně při uvádění míče do hry rozparádí k téměř dokonalému představení. Ale stalo se. Barbora Krejčíková se prosmýkla do semifinále Wimbledonu především díky vynikajícímu servisu: získala po něm 72 procent výměn, zatímco její soupeřka Jelena Ostapenková jen 58. I díky tomu česká tenistka slavila vítězství 6:4 a 7:6.