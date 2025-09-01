Připadám si jako rekreant. Jak Krejčíková ustála osm mečbolů a nerozhodily ji děti

„Nevzpomínám si, kdy bych otočila takhle ztracený zápas,“ hodnotila nedělní bitvu na tiskové konferenci. „Tenhle byl tak dramatický, s tolika mečboly a v takové atmosféře... Asi ho zařadím na hodně vysoké příčky z těch zápasů, které jsem hrála a na které budu vzpomínat.“
Dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře uhrála v prvním setu jen jeden game a dva vítězné míče. Ve druhé sadě prohrávala už 1:3, a přestože poté srovnala, v závěru několikrát čelila vyřazení.
První mečbol odvrátila za stavu 4:5 a dalších sedm vymazala v pětadvacetiminutovém tiebreaku. Townsendová měla dokonce při vedení 6:3 tři mečboly za sebou.
„Je pravda, že ten první set byl víceméně stejně dlouhý jako tiebreak,“ uvedla s úsměvem česká tenistka. „Stane se. Moc si z toho ale nepamatuju. Když jsem ji brejkla na 2:3, začala jsem se postupně dostávat do své zóny. Věděla jsem, že soupeřka má mečboly, ale říkala jsem si, že když to nevyjde, tak co. Je to jen tenis a život jde dál. Snažila jsem se na to nahlížet s vyzrálejší perspektivou.“
Při šestém odvráceném mečbolu zahrála i velmi těžký bekhendový volej po čáře. „Ani nevím, jak jsem ho dostala do kurtu. Vím, jak letěl úder od soupeřky, a říkala jsem si: Padne do kurtu, nepadne? Radši to hrej. Tak jsem to zahrála a byl to strašně těžký volej.“
Během tiebreaku se při mečbolech seběhly dolů ke kurtu děti, které si v očekávání konce zápasu chtěly nechat podepsat velké tenisáky. Ale Krejčíkovou situace nepřekvapila a nerozhodila.
„Inspirovala jsem se ze soboty, kdy jsem se dívala, jak Venus Williamsová na stejném kurtu dohrávala čtyřhru, a stala se úplně stejná situace. Při mečbolu všechny děti s míči běžely dolů a jeden míč jim spadl do kurtu. Bylo to mezi prvním a druhým servisem, a tak se musela výměna opakovat. Poučila jsem se z toho.“
A díky tomu tuto situaci zvládla. „Ne že bych to čekala, ale tu zkušenost jsem si odžila, i když ne na kurtu, ale u obrazovky. Nějak mě to nerozhodilo. Spíše bylo blbé, že jsem si na té straně nadhazovala míček a děti se mi tam periferně hýbaly. Proto jsem chtěla počkat, až tam bude klid,“ uvedla svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka.
V těžkých momentech jí pomohla i podpora jejího týmu. „Pořád mě povzbuzovali, i když mi to nešlo. Jirka mi říkal, že mám pořád hrát a bojovat. Já jsem mu říkala: Připadám si jako rekreant! Vždyť se vůbec nehraje. Zápas mi strašně rychle utíká. Co mám dělat? A on byl pořád pozitivní a říkal: To nevadí, prostě se chytneš, pojď, jedeš! To bylo super. Jsem moc ráda, že mám fajn tým, se kterým je hodně srandy.“
Obrat dokonala ve třetím setu, v němž Townsendovou od stavu 3:2 dvakrát brejkla a využila druhý mečbol. Po utkání soupeřku u sítě objala a měla pro ni i pár povzbudivých slov.
„Také jsem byla v situaci, kdy jsem prohrála zápas z mečbolů. Věděla jsem, jak se Taylor cítí. Z vítězství jsem měla radost, ale zároveň jsem s ní soucítila. Bylo mi jí líto, protože je doma, fandí jí celý stadion, chybí jí jen kousíček, a najednou se po třech hodinách objímáme a pro ni turnaj končí. Byla to emočně strašně náročná situace,“ uvedla Krejčíková.
V úterním čtvrtfinále narazí na další Američanku Jessicu Pegulaovou.
Bude to podobně šílené drama?
Osm odvrácených mečbolů? Rekord US Open
Osmi odvrácenými mečboly se Krejčíková postarala o rekord turnaje. Překonala Brazilce Rogéria Dutru da Silvu, který v roce 2013 porazil v prvním kole Kanaďana Vaska Pospisila, jenž nevyužil sedm možností k ukončení zápasu.
V této sezoně drží rekord Belgičanka Elise Mertensová, jež v červnu v Hertogenboschi vyřadila Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou, která měla jedenáct příležitostí rozhodnout semifinálové utkání ve svůj prospěch.
Absolutním rekordem je podle internetového serveru World Tennis Magazine 18 mečbolů, které odvrátil Američan Wilmer Allison v daviscupovém zápase s Itálií Giorgiu de Stefanimu v roce 1930.