Krejčíková po krachu: Vyhrát mi nebylo souzeno. Chtějí se na mě vytáhnout

New York (Od našeho zpravodaje) - Když už se zdálo, že si konečně vypracovala mírnou převahu a má šanci na obrat, prohrála posledních jedenáct výměn celého utkání. „Získávala jsem výhodu, ale za stavu 5:4 jsem set nedopodávala. A pak už mi to uteklo,“ smutnila tenistka Barbora Krejčíková po porážce ve druhém kole US Open s Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou 4:6 a 5:7. Coby wimbledonská šampionka se tak s posledním grandslamem sezony rozloučila nečekaně brzy.