Krejčíková na malém kurtu. Rušily ji okolní zápasy, poprvé vynechá čtyřhru

Menší kurt se skromnou diváckou návštěvou jí nevadil, musela si jen zvyknout, že se k ní občas dostanou zvuky z přilehlých dvorců číslo 4 a 6, které od „její“ pětky neodděluje žádná zábrana, ale pouze uličky pro diváky.

„Bylo tam hodně pohybu a člověk slyší rozhodčí z okolních zápasů. Rušilo mě to, ale musela jsem se soustředit sama na sebe a hrát všechny míče, protože hlášení o autu někdy není z vašeho kurtu,“ přiblížila Češka.

Jinak si ale pochvalovala, že se cítila dobře. Počáteční nejistotu pramenící z delší zápasové pauzy, kterou si vybrala kvůli únavě po olympijských hrách, včas setřásla.

„Jsem ráda, že i když se mi v prvním setu nedařilo a prohrávala jsem v něm, tak jsem ho zvládla uhrát,“ připomněla obrat z 1:3. Otočkou potvrdila, že se jí v poslední době v koncovkách setů daří: přivlastnila si už šestý tiebreak v řadě.

„Jedu celý zápas, jak nejlíp to jde, nemám zapnuto jen v nejdůležitějších momentech,“ odmítla, že by snad schválně vyčkávala na zlomové okamžiky. „Těší mě, že se mi v nich daří a dokážu je získat na svou stranu.“

Ve druhém kole narazí na 122. hráčku světa Elenu-Gabrielu Ruseovou z Rumunska, s níž oba předchozí vzájemné duely vyhrála. Při přípravě si otestuje nezvyklou situaci: poprvé za hodně dlouhou dobu se nezapsala do grandslamové čtyřhry, a tak bude mít před zápasem den volna.

US Open příloha iDNES.cz

„Debla vynechávám proto, že si potřebuju víc odpočinout. Teď toho bylo fakt hodně, takže jsem se program snažila co nejvíc osekat. Cítím, že potřebuju líp zregenerovat, abych se udržela zdravá,“ zdůvodnila s tím, že po olympijských hrách si vzala týden volna na mentální restart, po němž se znovu vrhla do tréninku na US Open.

Čtyřhru v New Yorku oželí i přes to, že s Němkou Laurou Siegemundovou mají slušně nakročeno k účasti na Turnaji mistryň. „Hodně těžké rozhodnutí, ale já už toho nezvládám tolik jako před třemi čtyřmi roky. Mám nějaké bolístky a spíš jsem si řekla, že se na tomhle turnaji zkusím soustředit hlavně na singla. Uvidím, jak to funguje, protože debla na grandslamu nehraju poprvé.“

Nicméně o týmovou soutěž nepřijde, představí se alespoň v mixu po boku třetího hráče deblového žebříčku a olympijského vítěze z pařížské čtyřhry Australana Matthewa Ebdena. „Oslovil mě, takže si spolu zahrajeme,“ sdělila Krejčíková.