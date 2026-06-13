Krejčíková si po dvou letech zahraje o titul, v Hertogenboschi porazila Linetteovou

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  13:30
Tenistka Barbora Krejčíková v semifinále turnaje v Hertogenboschi porazila 6:3, 7:6 Magdu Linetteovou z Polska a po dvou letech si zahraje o titul. Naposledy se ve finále představila při předloňském triumfu ve Wimbledonu.

Barbora Krejčíková podává na turnaji v Hertogenboschi. | foto: Profimedia.cz

„Je super být ve finále po tom všem, čím jsem si letos prošla,“ připomněla v televizním rozhovoru na stanici Sport1 Krejčíková zdravotní potíže, kvůli kterým v probíhající sezoně přes dva měsíce nehrála.

O devátý titul v kariéře se třicetiletá Krejčíková utká buď s Američankou Robin Montgomeryovou, nebo Ajlou Tomljanovicovou z Austrálie, která má už dnes za sebou dohrávku čtvrtfinále s Catherine McNallyovou z USA.

Krejčíková v úvodní sadě jako první přišla o podání, ale nakonec ji získala pro sebe. Ve druhém setu smazala manko 3:5 a vybojovala tie-break. V něm vítězka dvou grandslamů prohrávala 0:3, ale skóre otočila a na cestě do finále neztratila ani set.

„Semifinále není nikdy jednoduché. Dnes se k tomu navíc přidaly i nepříjemné podmínky, ale nakonec se tady ukázalo i slunce,“ uvedla Krejčíková, kterou na okruhu WTA čeká celkově čtrnácté finále.

Tenisový turnaj mužů a žen v Hertogenboschi

(Dotace 283 347 dolarů)

Dvouhra žen:
Semifinále:
Krejčíková (8-ČR) - Linetteová (Pol.) 6:3, 7:6 (7:4).

Kompletní tenisové výsledky naleznete ZDE.

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