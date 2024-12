Krejčíková nechápe Sportovce roku, diví se i Strýcová: Jako sorry. Nehoráznost

Před třemi roky dostala v anketě Klubu sportovních novinářů o 202 bodů méně než judista Lukáš Krpálek, který tehdy zvítězil díky titulu z olympijských her v Tokiu.

Letos Krejčíková za kajakářem Josefem Dostálem zaostala o pouhých 50 bodů, přesto opět obsadila druhé místo.

„Chtěla bych moc pogratulovat Josefu Dostálovi k vítězství v letošní anketě Sportovec roku, stejně jako všem oceněným sportovcům. Český sport je díky bohu plný úžasných osobností a je skvělé, že nám svými výkony dělají radost a můžeme na ně být hrdí,“ napsala Krejčíková v úvodu prohlášení.

Nad výsledky, které svými hlasy určilo 260 sportovních novinářů, se ale následně podivovala.

„Nerozumím tomu, že pokud je olympijská medaile klíčovým kritériem, proč nejsou naši letošní olympijští zlaťáci na prvních třech místech? Místo toho je Tomáš dokonce sedmý?“

Připomněla tak tenisového kolegu Macháče a jeho umístění až ve druhé polovině výsledkové listiny. Kateřina Siniaková, jež společně s ním zlatý pařížský mix tvořila, obsadila čtvrtou příčku. Třetí, o pouhé tři body za Krejčíkovou, skončil kanoista Martin Fuksa, taktéž vítěz letošních her ve francouzské metropoli.

Souhlasíte s výsledky ankety Sportovec roku 2024? celkem hlasů: 1600 Ano 20 %(316 hlasů) Ne 73 %(1162 hlasů) Nemám názor 8 %(122 hlasů)

Krejčíková se dále ptá: „Z jakého důvodu před pár lety porazil wimbledonský titul zlaté olympijské medaile?“

Narážela tím na rok 2014, kdy Petra Kvitová o pouhých deset bodů předčila snowboardcrossařku Evu Samkovou a o 137 bodů rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Obě zimní sportovkyně přitom v sezoně triumfovaly na hrách v Soči.

Loni v anketě Sportovec roku zvítězila další šampionka Wimbledonu Markéta Vondroušová, ovšem v neolympijské sezoně se do souboje s medailemi zpod pěti kruhů nedostala.

Krejčíková se čtvrtečního vyhlášení ze zdravotních důvodů nezúčastnila a na závěr svého vzkazu uvádí:

„Podobné pocity z výsledků ankety jsem měla i ve snovém roce 2021, kdy jsem kromě grandslamového titulu na Roland Garros ve dvouhře i čtyřhře získala po boku Kačky (Siniakové) právě olympijské zlato, vyhrály jsme Turnaj mistryň, a ani tehdy to na celkové prvenství nestačilo. V ten moment jsem si říkala, co všechno přesně by měl sportovec vyhrát, aby si toto ocenění v očích novinářů zasloužil?“

Výsledky letošního Sportovce roku zkritizovala na Instagramu i Barbora Strýcová. Bývalé tenistce se nelíbilo umístění Siniakové. „Sportovec, který je olympijský vítěz, získal dva grandslamy, je světová jednička a v této anketě není mezi třemi nejlepšími? Jako sorry, ale tohle je fakt nehorázný. Co víc by ještě měla udělat?“