Krejčíková se Siniakovou, které spolu nastoupily poprvé od loňských olympijských her v Paříži, prošly turnajem v jihokorejské metropoli bez ztráty setu. Nedělní duel proti Jointové a McNallyové vyhrály za hodinu a 43 minut. Čtyřikrát získaly servis soupeřek, samy o něj přišly dvakrát.
Kompletní tenisové výsledky
Českým tenistkám vstup do finále vyšel a díky dvěma brejkům utekly v prvním setu do vedení 5:1.
Přestože soupeřky poté získaly dva gamy a snížily, olympijské vítězky z Tokia 2021 větší drama nedovolily. Sadu ukončily třetím využitým setbolem.
Ve druhém setu Krejčíková se Siniakovou, které se spolu získaly celkem sedm grandslamových titulů, smazaly manko brejku a ztrátu 1:3. Za stavu 5:4 měly při podání soupeřek první tři mečboly. Ani jeden ale nevyužily a sada dospěla do tiebreaku.
Ve zkrácené hře si nicméně české hráčky vypracovaly další dvě možnosti, přičemž tu za stavu 7:6 už zužitkovaly.
Tenisový turnaj žen v Soulu
(tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů)
Čtyřhra - finále: