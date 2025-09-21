Šampionky zpět na vrcholu. Krejčíková se Siniakovou ovládly debl v Soulu

  9:39aktualizováno  10:07
Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ovládly čtyřhru na turnaji v Soulu a získaly 18. společný titul. Ve finále v neděli porazily australsko-americkou dvojici Maya Jointová, Caty McNallyová 6:3, 7:6 a uspěly poprvé od loňského triumfu v Praze.
Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ve finále Australian Open. | foto: AP

Krejčíková se Siniakovou, které spolu nastoupily poprvé od loňských olympijských her v Paříži, prošly turnajem v jihokorejské metropoli bez ztráty setu. Nedělní duel proti Jointové a McNallyové vyhrály za hodinu a 43 minut. Čtyřikrát získaly servis soupeřek, samy o něj přišly dvakrát.

Českým tenistkám vstup do finále vyšel a díky dvěma brejkům utekly v prvním setu do vedení 5:1.

Přestože soupeřky poté získaly dva gamy a snížily, olympijské vítězky z Tokia 2021 větší drama nedovolily. Sadu ukončily třetím využitým setbolem.

Ve druhém setu Krejčíková se Siniakovou, které se spolu získaly celkem sedm grandslamových titulů, smazaly manko brejku a ztrátu 1:3. Za stavu 5:4 měly při podání soupeřek první tři mečboly. Ani jeden ale nevyužily a sada dospěla do tiebreaku.

Ve zkrácené hře si nicméně české hráčky vypracovaly další dvě možnosti, přičemž tu za stavu 7:6 už zužitkovaly.

Tenisový turnaj žen v Soulu

(tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů)

Čtyřhra - finále:
Krejčíková, Siniaková (ČR) - Jointová, McNallyová (Austr./USA) 6:3, 7:6 (8:6)

