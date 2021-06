Získat double bude strašně těžké, ale odevzdám 150 procent, hlásí Krejčíková

Když ve čtvrtek večer po téměř tří a půl hodinovém boji se Sakkariovou Krejčíková odpovídala na otázky reportérů, nestěžovala si, že hned druhý den po obědě bude muset znovu na kurt.

Naopak byla ráda, že dostane šanci udržet se v zápřahu a ještě potrénovat před největším zápasem singlové kariéry.

A tuto příležitost česká tenistka zužitkovala náramně: v sehraném páru se Siniakovou nedaly šanci americko-polské dvojici Peraová, Linetteová.

ZPRAVODAJSTVÍ Krejčíková si o titul zahraje i v deblu

„Jsem nadšená, Katka hrála výtečně a hodně mi pomohla,“ chválila Krejčíková parťačku po výhře 6:1, 6:2. „Podle skóre to vypadá na jednoduchý zápas, ale tak to rozhodně nebylo.“

Po emočně i fyzicky vypjaté dvouhře se cítila dobře, byť spoluhráčce avizovala, že bude potřebovat důkladné zajištění.

„Katce jsem říkala, že toho mám plné zuby. A ona na to, že s tím počítá.“

Realita na kurtu však vypadala trochu jinak. Siniaková totiž při jedné z výměn promáchla smeč, Krejčíková tak musela sprintovat za míčem a situaci ještě zachránit.

„Nevím, jestli to udělala naschvál, nebo co?“ smála se Krejčíková. „Hrozně jsem ti všechno kazila,“ omlouvala se Siniaková. „Docela nepříjemně mi tam svítilo sluníčko, ale byla jsem si jistá, že zasmečuju. Nicméně Bára byla ready a bylo super, že zabojovala a bod jsme vyhrály.“

I takovými momenty Češky dokazují, jak sehraný pár tvoří. „K tomu jsme se ale musely dopracovat,“ připomíná Siniaková. „V juniorkách jsem si říkala, že ani nemůžeme prohrát, mezi dospělými jsme musely vylepšovat naše nedostatky. Ale daří se nám to, fungujeme jako tým a hodněkrát víme, kde ta druhá stojí, a nemusíme si ani nic říkat.“

O jejich kompaktnosti vypovídají výsledky, Češky společně získaly dva grandslamové tituly, ten první před třemi lety právě na Roland Garros. A v neděli budou mít šanci na něj navázat.

ONLINE Finále z dvouhry Krejčíková vs. Pavljučenkovová

Ještě předtím však Krejčíkovou čeká finále dvouhry, v sobotu od 15:00 se utká s Ruskou Pavljučenkovovou.

Zatímco v deblových disciplínách má s bojem o grandslamovou trofej četné zkušenosti, ve dvouhře se do tak velkého zápasu postaví poprvé.

„Doufám, že to bude stejné,“ přeje si Krejčíková. „Akorát nebudu mít svého parťáka, což mě mrzí, ale jsem ráda, že si i v singlu můžu zahrát takový zápas. Každý si přeje dostat se tak daleko, takže si toho hodně vážím.“

V semifinále její heroický výkon sledovali také Jan Kodeš a Martina Navrátilová, Krejčíková se na legendy chce obrátit s prosbou o radu.

„Určitě se zeptám, ale ještě jsme se o tom nebavili. Semifinále jsem totiž dohrála hrozně pozdě a teď jsme musely odehrát čtyřhru. Budu to řešit až v pátek večer nebo i v sobotu dopoledne. Teď si potřebuju co nejvíc odpočinout a postarat se o tělo, abych byla co nejlíp připravena.“

Chystat se Krejčíková bude dvojnásob pečlivě, má totiž šanci zaútočit na dorovnání počinu Mary Pierceové, která v roce 2000 na Roland Garros ovládla jak dvouhru, tak čtyřhru.



„Tohle se mnou nesmí nic dělat, protože jakmile si to začnu připouštět, tak se mi nebude dařit,“ hlásí 25letá tenistka. „Musím to pořád brát jako zápas na normálním turnaji a ať to dopadne jakkoli, tak je to pro mě vítězství.“

Vítězství s přídavkem senzační, neboť Krejčíková ještě před rokem figurovala na 115. místě světového žebříčku.

„Vždycky jsem snila, že někdy budu takhle daleko, vždycky jsem si to moc přála,“ líčí. „Začnu nejprve svým finále, budu se snažit předvést co nejlepší výkon a ať to dopadne jakkoli, tak další den půjdu na další finále a zase předvedu maximum.“

Smělé ambice, ale věřte tomu, že svým slovům dostojí.

„Samozřejmě mám bolístky, bylo by divné, kdyby ne. Ale do obou finále půjdu na 150 procent, chci na kurtu nechat všechno. A nějak to dopadne.“