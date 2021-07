Krejčíková nadělila Siniakové kanára: Je mi to líto, snad se nebude zlobit

„Za Katku mě mrzí, že je výsledek tak jednoznačný, ale vždycky musí jedna z nás vyhrát,“ povídala Krejčíková po zápase. „Jsem ráda, že jsem to já, a doufám, že se na mě Katka nebude moc zlobit.“

S Kateřinou se navzájem velmi dobře znáte, překvapila vás něčím?

Asi tím, že dávala hodně dvojchyb. Když jsme spolu hrály naposledy (mezi juniorkami), tak jich určitě tolik nedala. To bylo asi jediné. Jinak vím, že má silnější bekhend, vím, že musím hrát přes forhend. Snažila jsem se plnit hru, kterou jsme si s trenérem nastavili. Jsem ráda, že se mi to takhle podařilo a že jsem vyhrála.

Ve druhém setu se Kateřina několikrát rozčilovala, znáte ji takovou z deblu?

Znám, přišlo mi, že byla ještě docela v klidu. Byla smutná, mně je také líto, že jsme nemohly vyhrát obě. Mám ji ráda, vždycky jí přeju to nejlepší, poslední dobou se jí začalo dařit, hrála dobře. Je mi líto, že jsem ji musela porazit.

Zkoušela jste se třeba nedívat na druhou stranu?

Snažím se soustředit na každý balon a moc neřešit, kdo je proti mně. Když jsme šly na kurt a stály jsme vedle sebe, tak to bylo, jako bychom šly na debla, ale ve skutečnosti jsme šly proti sobě. Jsem zvyklá, že Katka bývá na mé straně a navzájem se povzbuzujeme. A najednou byla proti mně. Vždycky je náročné hrát proti Češce a nesmím si to moc připouštět.

Od stavu 3:3 jste vyhrála devět gamů v řadě. Co se zlomilo?

Ani nevím, v prvním setu jsem vedla 3:1, pak Katka srovnala na 3:3 a najednou se to začalo všelijak kazit. Bylo důležité, že jsem uhrála první set, oddychla jsem si a druhý set jsem hrála agresivněji a víc jsem se do toho snažila jít a padalo mi to tam.

V sobotu vás v semifinále čeká Číňanka Wang Sin-jü. Víte, co hraje?

Nemám s ní žádné zkušenosti, moc ji neznám. Jenom vím, že je mladá, vysoká a dává rány.

V Tokiu zas spolu Na olympijských hrách v Tokiu už Krejčíková a Siniaková opět stanou bok po boku, ve čtyřhře budou jednou z největších medailových nadějí české výpravy. Tenis se v Japonsku rozběhne v sobotu 24. července.

Jaké to je, když na vás kouká olympijská vítězka Kateřina Neumannová, na tréninku vás ve čtvrtek pozdravil Jaromír Jágr?

Je to moc hezké. Ale když jsem na kurtu, tak ani nevím, kdo v hledišti sedí. Sleduju jen hru a trenéra. Ale je to obrovská čest a moc si vážím, že se přišli podívat.

Koho jste ze slavných sportovců sledovala vy?

Všechny. Nebyla jsem nikde moc živě, nebyl na to čas, ale jelikož mám dva starší bráchy, tak jsme sledovali sport hodně. Od všech našich sportovců se učím a vzhlížím k nim.

Při nástupu na kurt vám na přání z reproduktorů hrála kapela Queen.

Byli super, je to nádherná hudba. V sobotu dáme zase.

Viděla jste film o jejich příběhu Bohemian Rhapsody?

Líbil se mi, viděla jsem ho asi už patnáctkrát. Mám hodně ráda muzikály, baví mě, když se ve filmu zpívá, tancuje a je odpočinkový.