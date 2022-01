Když titul zajistí Vysoké Tatry. Jako ve dvanácti, smála se Krejčíková

Češky zisk svého čtvrtého grandslamového poháru zpečetily skutečně netradičním způsobem.

V dlouhé výměně se obě dvojice potrápily pěti vysokými loby, až šestým Krejčíková opatrné šachování rozsekla. Danilinová špatně odhadla odskok míče a když zjistila, že musí rychle zacouvat zpět, žlutá koule už dopadla přesně na základní čáru a rychle se odrazila mimo tenistčin dosah.

Krejčíková radostně rozpažila ruce nad hlavou, usmála se a za jásotu z tribun přijala stejně nadšené objetí od parťačky Siniakové.

„Takový winner se na mečbol ve finále grandslamu moc nevidí,“ usmívala se Krejčíková na pozápasové tiskovce. „Trenér (Aleš Kartus) ho nazval Vysoké Tatry nebo tak nějak. Neumím to podat jako on, bylo by lepší, kdyby vám to řekl sám. Ale on se stydí,“ dodala v dobré náladě.

A ve veselém vyprávění pokračovala: „Myslím, že se se soupeřkami budeme muset domlouvat, abychom to hrály častěji, aby byly zápasy zábavnější. Ale jestli tohle má být způsob, jak vyhrát mečbol, tak do toho zkrátka musíte jít. Takhle jsem hrála, když jsem byla v kategorii do 12 let, protože holky byly tehdy dost malé.“

„Jo, tímhle si mě ničila,“ vložila se s úsměvem do líčení Siniaková.

„Hrály jsme na kurtech, které neměly tolik místa za základní čarou, možná tak tři metry. Takže když jsem hrála míče takovými loby, odskočily až za plot,“ vzpomínala dál Krejčíková. „Byla jsem v tom dobrá, ale potom jsem musela začít hrát jinak. Každopádně jsem šťastná, že to ve mně pořád je. Je důležité umět všechno.“

Že skutečně ovládají rozmanité tenisové dovednosti, ukazují české deblistky dlouhodobě. Ve finále Australian Open se otřepaly i z nepovedeného prvního setu a vyrovnaný duel otočily.

„Byl to opravdu těžký zápas, soupeřky hrály dobře,“ popisovala Siniaková. „Tlačily nás a my jsme jim ze začátku nemohly vnutit naši hru. Ale vydržely jsme bojovat a snažily jsme se navzájem podporovat. Říkaly jsme si, že hrajeme dobře a že šance dostaneme. Vydržely jsme hrát každý míč, ony pak šly trochu dolů a začaly dělat chyby, na které jsme čekaly.“

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se radují z vítězství čtyřhry na Australian Open.

Světové jedničky díky této otočce konečně pozvedly trofej pro šampionky melbournského grandslamu, o niž dlouho, ale dosud marně usilovaly.

„Loni jsme tady hrály finále, předtím semifinále, na trofej jsme útočily docela dlouho,“ připomněla Siniaková. „Po tak dlouhém finále nám určitě zůstanou hezké vzpomínky, máme velkou radost, že titul konečně máme.“

„Řekla bych, že to je obrovská úleva,“ přidala se Krejčíková.

Sehrané parťačky tak hned na prvním společném turnaji sezony ukázaly, že po loňském roce, v němž ovládly Roland Garros, olympijské hry i Turnaj mistryň, mají nejvyšší ambice rovněž letos.

„Myslím si, že jsme se hodně zlepšily a jsme prostě dobrý tým,“ přibližuje Siniaková. „Dobře se doplňujeme, vypomáháme si. I když nás teď všichni znají, dokážeme do naší hry přidávat nové věci, zvládneme zahrát snad úplně všechno. Jsme hodně konstantní, a ještě se zlepšujeme.“

„Jsme domluvené na celou sezonu, máme cíle, kterých bychom chtěly dosáhnout. Udělám vše pro to, abychom to zvládly,“ dodává Krejčíková. A znovu opakuje, že chce hrát obě soutěže, že se nebude soustředit jen na singl, v němž je světovou čtyřkou a v Melbourne došla do čtvrtfinále.

„Myslím, že to můžu zvládnout, ale taky vím, že to bude velmi složité. V deblu se budeme soustředit na grandslamy a velké turnaje WTA 1000. A když už s Katkou budeme hrát, chci si vést dobře. Stejně tak udělám všechno pro to, abych byla úspěšná i v singlu.“

V páru chybí Češkám po titulu z Australian Open už jen pohár pro šampionky US Open. Roland Garros ovládly loni a v roce 2018, kdy triumfovaly rovněž ve Wimbledonu.

„Bylo by pěkné sbírku zkompletovat, ale nemáme to v hlavě. Jen se budeme snažit odehrát příští grandslam co nejlépe,“ slibuje Krejčíková.

A při dalším tažení třeba opráší jiný kousek ze svých tenisových začátků.