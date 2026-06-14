Krejčíková končí v Nizozemsku bez titulu, do finále kvůli nemoci nenastoupila

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Aktualizujeme   12:00aktualizováno  12:33
Tenistka Barbora Krejčíková si na svůj devátý titul v kariéře musí zatím počkat. Do finále travnatého turnaje v Hertogenboschi nakonec ani nenastoupila, podle prvních informací ji vyřadila nemoc. Titul získala 484. hráčka světa Robin Montgomeryová z USA.

Barbora Krejčíková na trávě v Hertogenboschi | foto: CTK / imago sportfotodienst / Andy Astfalck Profimedia.cz

Češka vinou zdravotního stavu přišla o velkou šanci rozšířit počet svých titulů, v utkání proti soupeřce z páté stovky žebříčku měla být favoritkou. Američanka Montgomeryová začala v kvalifikaci, odkud se prodrala až do svého prvního finále na okruhu WTA v kariéře.

Třicetiletá Krejčíková byla ve finále poprvé od předloňského vítězství ve Wimbledonu, v Hertogenboschi ve čtyřech dosavadních zápasech neztratila ani set. Na podniku kategorie WTA 250 v Nizozemsku mělo jít o její celkově čtrnácté finále v kariéře.

Připravujeme další podrobnosti.

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