Krejčíková se po vrací po zranění. Prozradila, že o problémy s kolenem nešlo

Na antuce v Římě absolvuje teprve čtvrtou letošní akci WTA Tour. V rozhovoru pro CANAL+ Sport řekla, že pauza byla delší, než čekala.
„Moc jsme nevěděli, jak s tím pracovat. Zranění bylo svalového typu, nešlo o koleno, to jsme byli hrozně rádi. Mělo to svoje úskalí a trvalo to,“ řekla třicetiletá Krejčíková, aniž by upřesnila, která svalová partie ji trápila. Období bez tenisu pro ni bylo náročné. „Když člověk chce hrát a nemůže dělat, co ho baví... Ale jsou horší věci. Takže jsem se snažila k tomu přistupovat pozitivně,“ dodala.
Turnaj v Římě rozehraje proti Else Jacquemotové z Francie, v úterý proti ní nastoupí poprvé. Bývalá světová dvojka je aktuálně ve světovém žebříčku na 53. místě, Jacquemotová o jedenáct příček níže.
Pro Krejčíkovou to bude první zápas od únorového podniku v Dubaji, který vzdala před druhým kolem. Předtím vypadla v lednu hned na úvod Australian Open i v Hobartu. S kolenem laborovala od září, zranila se v Pekingu.
Nejen pro Krejčíkovou, ale i pro dalších sedm Češek bude turnaj v Římě přípravou na Roland Garros, které brněnská rodačka v roce 2021 vyhrála. Na druhou grandslamovou trofej Krejčíková dosáhla o tři roky později na trávě ve Wimbledonu. Antukový grandslam začne za dva týdny.