Pět měsíců na marodce. Nečekala jsem, že zranění bude tak vážné, říká Krejčíková

Kapitán Petr Pála při skládání nominace Vondroušovou, Krejčíkovou i Šafářovou oslovil, ale všechny pozvánku ze zdravotních důvodů odmítly.

Vondroušová do Ostravy přicestovala už na čtvrteční souboj s Brazilkami, které Češky zdolaly 2:1, Krejčíková se Šafářovou přihlížejí sobotnímu duelu se Španělskem. Právě toto utkání určí, kdo ze skupiny projde na zářijový finálový turnaj pro osm nejlepších zemí.

Krejčíková doufá, že pokud se Češky do Šen-čenu kvalifikují, už bude připravená tým posílit. Momentálně je pátým měsícem na marodce, naposledy hrála loni v listopadu na Turnaji mistryň v Rijádu a od té doby léčí zranění v oblasti beder.

„Jsem moc ráda, že tu můžu být a holky podpořit, ale zároveň mě hodně mrzí, že nehraju,“ přiznala na setkání s novináři. „Můj zdravotní stav se lepší, ale pomalu. Doufám, že stihnu Roland Garros, a kdybych odehrála ještě nějaký turnaj předtím, tak budu ráda.“

Pauzu podle svých slov zvládá dobře, jen nepředpokládala, že jí zotavování potrvá tak dlouho.

„Doufala jsem, že zranění nebude tak vážné a že rekonvalescence bude rychlejší, ale bohužel to tak není. Ale snažím se na to nahlížet s optimismem, že to teď půjde jenom dopředu.“

Od doktorů už má svolení k plnohodnotné přípravě, tenis zatím trénuje třikrát až čtyřikrát týdně. „Vždycky tak hodinu až hodinu a půl,“ upřesňuje.

Když dorazila do Ostravy, vybavilo se jí mnoho tenisových vzpomínek. Třeba finále zdejšího turnaje WTA v roce 2022, ve kterém přetlačila polskou hvězdu Igu Šwiatekovou a radovala se z titulu.

„Byl to zápas, při kterém byla na kurtu nejlepší atmosféra, jakou jsem kdy zažila. Řekla bych, že ještě lepší než ve Wimbledonu,“ zasnila se loňská vítězka travnatého grandslamu.

Dnešní tenis je vyrovnanější, říká Šafářová

Osmatřicetiletá Šafářová se sice nepotýká s tak vážnou indispozicí jako Krejčíková, ale i ona se Pálovi omluvila. Letos odehrála zatím tři turnaje ve čtyřhře, naposledy s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou startovaly minulý týden v Charlestonu.

Kapitán české reprezentace ji ještě v úterý zkoušel přesvědčit, jestli by se k týmu nepřipojila, aby doplnila mladou sestavu a možná i naskočila do čtyřhry, ale zkušená levačka se necítila fit.

„Hodně mě překvapilo, že se kapitán ozval, ale omluvenek bylo opravdu hodně, takže jsem chápala, že zavolal,“ přiblížila. „Každopádně jsem byla po návratu do Česka úplně vyřízená, do toho jsem dlouho neviděla děti... A myslím, že je lepší, že jsou tady mladší ročníky.“

V Ostravě si vybavila, jak zde reprezentovala, byť tehdy ještě ve Fed Cupu a v jiné hale. „Vzpomínek mám strašně moc, proto jsem přijela zafandit moc ráda,“ usmívala se čtyřnásobná šampionka týmové soutěže.

A dokáže se vcítit do zraněných krajanek Krejčíkové, Vondroušové či Karolíny Muchové, sama v kariéře několikrát bojovala se zdravotními problémy.

„Z osobní zkušenosti vím, že po dlouhé pauze je těžké naskočit zpátky. Nemáte nahrané zápasy, chybí vám fyzička…. Dneska je turnajů opravdu hodně, sezona je asi ještě náročnější, než jakou jsme měly my. Tenis se zase posunul, myslím, že je ještě víc fyzický a vyrovnaný. A tím pádem možná i zajímavější.“

