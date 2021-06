Šťastná Krejčíková zpět v Česku: Příště bude cíl vyhrát dvouhru, čtyřhru i mix

V sobotním finále dvouhry udolala Krejčíková Rusku Pavljučenkovovou, v neděli se po boku Kateřiny Siniakové stala šampionkou Paříže i v deblu.



A v pondělí, po návratu do vlasti, se posadila před shluk mikrofonů a televizních kamer a snažila se sesumírovat, čeho v posledních dnech dosáhla. „Stále mi to ještě nedochází, stalo se toho fakt hodně,“ přiznala.

„V sobotu to bylo nádherné, ale věděla jsem, že ještě není konec, že ještě musím zabojovat v neděli ve čtyřhře. Byla jsem hodně unavená, ale Katka mi hodně pomohla a přispěla k tomu, že jsem získala double.“

O čem ještě Krejčíková hovořila?

O shánění šatů pro slavnostní focení: „Po finále deblu jsem měla hodně povinností, rozhovorů a musela jsem se postarat i o tělo. Se šaty mi pomohla pomocnice přímo od Roland Garros. Vybírat bylo náročné, v obchodech, kde jsme byly, tak měli módu 40 plus, ale pak jsme našly tyhle. Jsem ráda, že fotky vyšly hezky, mám na to úžasné vzpomínky.“

O pózování se dvěma poháry: „Udržet je oba bylo náročné, byly dost velké a těžké. Naštěstí to trvalo jen pár vteřin, pak někdo přiběhl a pomohl mi. Naštěstí mi nespadly.“

Krejčíková jako čerstvá vítězka Roland Garros ukazuje poháry za titul ve dvouhře i čtyřhře.

O gratulacích: „Přišlo mi jich hodně, ještě jsem všechny neviděla. Ale potěšily mě všechny. Není dobré zmiňovat jenom někoho, nechtěla bych na někoho zapomenout.“

O jídlu během turnaje: „Jedla jsem pořád to samé. Před zápasem suché těstoviny, když jsem dohrála dvouhru, tak jsem si udělala steak s bramborovou kaší. A před čtyřhrou jsem měla kuře s gratinovanými brambory. Celých čtrnáct dní to samé.“

O vstupu do Roland Garros, které začínala s Kristýnou Plíškovou těsně po titulu ze Štrasburku: „Byl náročný. I mentálně to bylo těžké, přijela jsem po prvním titulu, který byl navíc spojený s Janou (Novotnou), takže jsem si po zápase pobrečela. Ten stejný den jsem pak přejížděla do Paříže a o dva dny později jsem hrála grandslam. Kristýna už tam byla delší dobu, byla připravená, já naopak unavená, ještě bylo velké teplo. Nevyšel mi první set, ale našla jsem v sobě vnitřní energii a podařilo se mi to otočit.“

O mixu, kde těsně prohrála ve čtvrtfinále: „Jak vidíte, vyhrát všechny tři soutěže se nedá. Ale určitě to bude nějaký cíl do budoucna (smích). Každopádně jsem dva tituly chtěla, ale myslela jsem si, že je větší šance vyhrát mix a čtyřhru. Že se povedla dvouhra, je pěkný bonus.“

Krejčíková jako čerstvá vítězka Roland Garros odpovídá českým novinářům.

O návratu domů: „Jsem hodně unavená, bylo to hodně náročné. Moc jsem toho nenaspala, těším se do své vlastní postele. Chtěla bych i grilovat. Také si úspěchy více užiji, vygooglím si, čeho jsem dosáhla.“

O loňském Roland Garros, kde figurovala pár míst za přímým postupem do hlavní soutěže: „Tehdy jsem si přála, aby se někdo odhlásil. Nakonec se mi tam dostat podařilo, ale jak jsem odjela, tak jsem měla hrozný strach z testů. Někteří hráči byli pozitivní a nemohli hrát, ale jak jsem měla oba testy negativní, tak jsem si to užívala. I proto jsem hrála tak dobře.“

O žebříčku, kde je 15. v singlu a první ve čtyřhře: „Jsem pyšná. Mít možnost hrát na všech turnajích dvouhru a čtyřhru, jsem si vždycky přála. Těším se, až přijdu na kurt a zase se budu snažit zlepšit svou hru.“

O jejím nejbližším turnaji, Wimbledonu: „Dvouhru jsem tam ještě nehrála, takže úplně nevím, co čekat. V juniorce se mi tam hrálo dobře, moje hra na trávě by mohla platit, ale nemám na ní žádné zkušenosti. Nechám to takové volnější, budu se snažit připravit a podat maximální výkon.“