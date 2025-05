6:06

Od našeho zpravodaje ve Francii - Jelikož soupeřka trefila míč rámem rakety, tenisák se vznesl vysoko do vzduchu. Barbora Krejčíková jeho let bedlivě kontrolovala, a když dopadl do autu, zvedla ruce nad hlavu a z plných plic si zakřičela. Poprvé od roku 2021, kdy na Roland Garros senzačně uzmula titul, si na antukovém grandslamu užila vítězné pocity. K odčarování pařížského zakletí jí pomohl i nový trenér. Bývalý pátý hráč světa Jiří Novák.