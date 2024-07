Krejčíková si povídala s Cruisem, před Paříží říká: S Kačkou máme dobrý vztah

„Hrozně moc se na ně těším. Je úžasné, že mohu reprezentovat. Bude to nádherný zážitek,“ líčila ve čtvrtek, když si vyzvedla olympijskou kolekci.

Ještě předtím zavítala na Hrad za prezidentem Petrem Pavlem, po pondělním příletu domů se tedy ocitla ve víru zájmu. Hektické období si ale vychutnává: „Zažila jsem plno nových věcí, o kterých se mi ani nesnilo. Usíná se mi dobře, večer jsem úplně hotová, unavená.“

Ještě ve Wimbledonu ji oslnilo setkání s hercem Tomem Cruisem a princeznou Kate, na slavnostním nedělním plese šampionů si zatančila s vítězem mužské dvouhry Carlosem Alcarazem.

„Tom mi gratuloval. Říkal, že finále bylo super, sám se na něj díval. Bavili jsme se o sportu, protože jsme oba vášniví sportovci.“

„Setkání s královskou rodinou bylo nádherné. Já měla jasné instrukce, jak bude probíhat a co mám říct. Že mě Kate objala, vzešlo od ní a bylo to hrozně milé.“

„A v tanci zběhlá nejsem. Když jsme měli taneční na gymplu, tak jsem je nestihla, protože jsem jezdila trénovat. Byla jsem z toho trošku nervózní, ale myslím, že to dopadlo dobře.“

Teď už se pomalu přeorientovává na nové výzvy.

Před olympiádou, jejíž tenisové soutěže začnou v sobotu 27. července, plánuje hrát podnik WTA v Praze, který je na programu od neděle. A stejně jako turnaj pod pěti kruhy proběhne na antuce.

Krejčíkovou během přebírání olympijské kolekce přivítali čeští kanoisté. Darovali jí záchranný kruh.

„Teď jsem hrála na trávě, takže přechod pro mě bude složitý. Budu se na něj snažit připravit,“ nastiňuje Krejčíková. Přestože se cítí unavená dvěma náročnými týdny v Londýně, vážnější komplikace ji nebrzdí.

„Kdybych měla přežít Wimbledon bez jediné bolístky, tak bych ho nemohla hrát,“ usmála se. „Je to tak obrovský nápor na tělo, že se vždycky něco malého objeví. Ale nepřišlo nic vážného, co by mě limitovalo. Zatím plánuju Prahu tak, jak jsem přihlášená.“

Tedy ve dvouhře i ve čtyřhře po boku Kateřiny Siniakové, s níž se chce naladit na olympijskou obhajobu zlatých medailí.

„Vztah máme dobrý. I když jsme se loni z popudu Kačky rozešly, tak to nebylo nic osobního,“ ujišťuje Krejčíková. „Věřím, že se v Praze sehrajeme dobře, že se nám bude dařit a že na to potom navážeme na olympiádě.“

Osmadvacetiletá Češka se v Paříži představí rovněž ve dvouhře, coby čerstvá světová desítka v ní bude nejvýše postavenou reprezentantkou. A vzhledem k tomu, že antukový grandslam v roce 2021 ovládla, může pomýšlet na daleké tažení.

Obzvlášť, když na olympijské hry dorazí jako úřadující šampionka Wimbledonu.

„Titul mě určitě hodně motivuje,“ zdůrazňuje.