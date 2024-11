Šwiateková v Rijádu smetla náhradnici, Krejčíková musí k postupu vyhrát

Kasatkinová na kurtu v Rijádu příliš dlouho nevydržela, zaznamenala jen jeden vítězný úder a pětkrát přišla o podání. Favorizovaná polská tenistka jí povolila jediný game a slavila za 53 minut. K vítězství v třísetové bitvě s wimbledonskou šampionkou Krejčíkovou a porážce 0:2 na sety s Gauffovou tak přidala druhou výhru.

Zápas Krejčíkové proti Gauffové program Oranžové skupiny uzavře a rozhodne o složení postupové dvojice. Zatímco Američanka už má semifinále jisté, česká tenistka o něj stále usiluje.

V případě triumfu se do vyřazovacích bojů protáhne na úkor Šwiatekové: úspěch ve dvou setech by ji vystřelil na první pozici ve skupině, vítězství 2:1 znamená druhou příčku. Jakákoliv výhra Gauffové posouvá do semifinále Polku.

ONLINE: Krejčíková vs. Gauffová Zápas budeme od 16:00 SEČ podrobně sledovat.

Právě světové dvojce Krejčíková v neděli na úvod turnaje podlehla, přestože měla zápas dobře rozehraný a vedla 6:4 a 3:0.

O dva dny později už se radovala, díky skalpu Američanky Pegulaové navíc zaznamenala svou první výhru ve dvouhře na Turnaji mistryň v kariéře.

Dnešní třetí duel rozhodne o případném dalším účinkování rodačky z Ivančic v turnaji. Na druhé straně kurtu bude stát dvacetiletá americká hvězda Gauffová, která v soutěži zatím neztratila ani set.

Obě hráčky se dosud utkaly jednou – na Roland Garros před třemi lety. Tehdy uspěla Krejčíková, která posléze celý grandslamový turnaj ovládla.

Porazí světovou trojku i dnes?

Poslední čtvrteční zápas určí, koho v pátečním semifinále vyzvou Siniaková s Townsendovou. Češka s Američankou bez jediné porážky ovládly Zelenou skupinu, o finále zabojují proti vítězkám souboje mezi Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou a tchajwansko-ruským párem Chan Hao-Ching, Veronika Kuděrmětovová.