Krejčíkovou čeká v Nizozemí semifinále, Bouzková v Queen’s Clubu končí

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  14:20
Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji v Hertogenboschi do semifinále. Rumunskou tenistku Elenu-Gabrielu Ruseovou porazila jasně 6:1, 6:2. Marie Bouzková podlehla v dohrávaném duelu Chorvatce Donně Vekičové 6:7, 3:6 a nepostoupila do čtvrtfinále turnaje v Queen’s Clubu.

Marie Bouzková hraje bekhend ve třetím kole Roland Garros. | foto: Reuters

V boji o postup do finále se Krejčíková v Nizozemí utká s Polkou Magdou Linetteovou, nebo Zeynep Sönmezovou z Turecka.

Třicetiletá Krejčíková, která plní roli nasazené osmičky, zvítězila za 61 minut. Nerozhodily ji ani dvě přestávky kvůli počasí. Soupeřce vzala pětkrát servis, sama o podání přišla jen jednou. Zaznamenala také šest es. O dva roky mladší Ruseovou porazila ve čtvrtém vzájemném zápase potřetí.

Předloňská šampionka Wimbledonu navázala na předchozí výhry nad Mexičankou Renatou Zarazúaovou a Belgičankou Hanne Vandewinkelovou a pokračuje turnajem bez ztráty setu. V první sadě proti Ruseové vedla 4:0, ve druhé prolomila soupeřčin servis ještě dvakrát a od stavu 3:2 už neztratila ani game.

Bouzková prohrála v dohrávce s Vekičovou

Marie Bouzková podlehla v dohrávaném duelu Chorvatce Donně Vekičové 6:7, 3:6 a z druhého kola v Queen’s Clubu se neprobila. Semifinalistka předloňského Wimbledonu Vekičová bude příští soupeřkou Karolíny Plíškové.

Bouzková s Vekičovou se vrátily na londýnské kurty po dvou dnech. Ve středu bylo utkání přerušeno kvůli dešti za stavu 6:5 pro Chorvatku a ani ve čtvrtek nebylo možné duel dohrát.

Osmadvacátá tenistka světa Bouzková si sice v úvodu dohrávky udržela servis a vynutila si zkrácenou hru, v ní ale většinu času dotahovala manko. Zvrátila ještě nepříznivý vývoj ze stavu 2:6 a odvrátila celkem šest setbolů, jednu šanci na zisk sady ale také nevyužila a tiebreak prohrála 9:11.

Ve druhé sadě přišla Bouzková o podání hned v úvodní hře. V šestém gamu měla pražská rodačka za stavu 2:3 dva brejkboly, ani jeden ale nevyužila a Vekičová už poté nezaváhala. V deváté hře proměnila při servisu Bouzkové druhý mečbol.

Plíšková se s Vekičovou utká už podvanácté. Zatím s ní má česká tenistka bilanci 7:4.

Viďmanová se představí ve Wimbledonu

Darja Viďmanová si zahraje na letošním Wimbledonu hlavní grandslamovou soutěž. Třiadvacetiletá hráčka se do turnaje v All England Clubu dostala po odhlášení zraněné světové devítky Kanaďanky Victorie Mbokové. WTA o tom informovala na svém webu.

Viďmanová, které patří ve světovém žebříčku 119. místo, prožije debut v hlavní soutěži grandslamu. Dosud o ni neúspěšně bojovala v kvalifikacích. Na letošním Roland Garros vypadla v 1. kole, na Australian Open ve třetím.

Osmifinalistka letošního Australian Open Mboková se zranila ve středečním duelu 2. kola turnaje v Queen’s Clubu. Ve druhého setu utkání s Karolínou Plíškovou za stavu 6:2, 3:4 pro Češku uklouzla při protipohybu a chytla se za levé koleno. Utkání vzdala a odstoupila i ze čtyřhry, kde měla dál hrát s vracející se americkou legendou Serenou Williamsovou.

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