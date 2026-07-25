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Tenis ONLINE: Uvidí Praha české finále? Valentová prohrává, nastoupí Krejčíková

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Sledujeme online   13:30aktualizováno  13:42

Tereza Valentová hraje forhend v semifinále Prague Open. | foto: ČTK

Tenisové Prague Open má v sobotu na programu semifinálové duely a do obou zasáhnou české naděje. Nejprve hraje Tereza Valentová s Ukrajinkou Darjou Snigurovou, poté nastoupí Barbora Krejčíková proti Lilli Taggerové z Rakouska. Dění v areálu na Štvanici sledujte v podrobných reportážích. Do finále čtyřhry postoupily Lucie Havlíčková a Laura Samson.

Devatenáctiletá Valentová v pátečním čtvrtfinále zdolala obhájkyni titulu a nasazenou jedničku Marii Bouzkovou po velkém třísetovém boji. V zápase si poranila záda, ale věřila, že nepůjde o vážný problém.

Ve finále byla na okruhu WTA dosud jen minulý rok v říjnu v Ósace, postupem do semifinále si na domácím podniku vyrovnala loňské maximum.

ONLINE: Tereza Valentová vs. Darja Snigurová

Semifinále Prague Open sledujeme v podrobné reportáži.

Se Snigurovou, které v žebříčku patří 54. příčka, hraje podruhé, před dvěma lety ji zdolala na menším turnaji v Říčanech. V pořadí figuruje o devět míst níže, ale je mírnou favoritkou.

Třicetiletá Krejčíková, která minulý týden triumfovala v Aténách, vyhrála už osm zápasů v řadě. Na Štvanici vyřadila postupně tři krajanky – Lucii Havlíčkovou, Lindu Fruhvirtovou a naposledy Dominiku Šalkovou.

ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Lilli Taggerová

Semifinále Prague Open budeme sledovat v podrobné reportáži.

Dvojnásobná grandslamová šampionka dál živí naději na jubilejní desátý titul z okruhu WTA. S teprve 18letou Taggerovou, jež ve čtvrtfinále porazila Sáru Bejlek, se střetne poprvé v kariéře.

Nejen díky nesrovnatelně větším zkušenostem bude jasnou favoritkou. Bude se ale muset mít na pozoru před jednoručným bekhendem vysoké Rakušanky.

Pokud Valentová i Krejčíková uspějí, bude mít Prague Open stejně jako loni ryze české finále. Před rokem, když se ještě hrálo v areálu Sparty ve Stromovce, porazila Bouzková Lindu Noskovou.

Havlíčková a Samson si zahrají o deblový titul

Na úvod sobotního programu viděl zaplněný centrální dvorec na Štvanici napínavé semifinále čtyřhry.

Jedenadvacetiletá Havlíčková a o tři roky mladší Samson porazily nasazené trojky Čchan Chao-čching z Tchaj-wanu a Japonku Miju Katóovou 5:7, 6:3 a 11:9, v závěrečném super tiebreaku odvrátily mečbol.

Mladé Češky jsou v Praze ve finále, zdolaly naštvanou Japonku: Blbě koukala

V boji o titul narazí v neděli na britský pár Harriet Dartová, Maia Lumsdenová. Do finále Prague Open postoupily podruhé za sebou, loni v něm prohrály s ukrajinsko-japonskou dvojicí Nadija Kičenoková, Makoto Ninomijaová.

Tenisový turnaj žen v Praze

tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů

Čtyřhra - semifinále:
Samson, Havlíčková (ČR) - Čchan Chao-čching, Katóová (3-Tchaj-wan/Jap.) 5:7, 6:3, 11:9.

Kompletní přehled tenisových výsledků naleznete ZDE.

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Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Valentová vs. SnigurováTenis - Dvouhra - semifinále - 25. 7. 2026:Valentová vs. Snigurová //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 1:2
  • 4.35
  • -
  • 1.20
Taggerová vs. KrejčíkováTenis - Dvouhra - semifinále - 25. 7. 2026:Taggerová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
25. 7. 15:30
  • 5.40
  • -
  • 1.17
Program a výsledky
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Výsledky

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