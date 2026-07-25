Devatenáctiletá Valentová v pátečním čtvrtfinále zdolala obhájkyni titulu a nasazenou jedničku Marii Bouzkovou po velkém třísetovém boji. V zápase si poranila záda, ale věřila, že nepůjde o vážný problém.
Ve finále byla na okruhu WTA dosud jen minulý rok v říjnu v Ósace, postupem do semifinále si na domácím podniku vyrovnala loňské maximum.
ONLINE: Tereza Valentová vs. Darja Snigurová
Semifinále Prague Open sledujeme v podrobné reportáži.
Se Snigurovou, které v žebříčku patří 54. příčka, hraje podruhé, před dvěma lety ji zdolala na menším turnaji v Říčanech. V pořadí figuruje o devět míst níže, ale je mírnou favoritkou.
Třicetiletá Krejčíková, která minulý týden triumfovala v Aténách, vyhrála už osm zápasů v řadě. Na Štvanici vyřadila postupně tři krajanky – Lucii Havlíčkovou, Lindu Fruhvirtovou a naposledy Dominiku Šalkovou.
ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Lilli Taggerová
Semifinále Prague Open budeme sledovat v podrobné reportáži.
Dvojnásobná grandslamová šampionka dál živí naději na jubilejní desátý titul z okruhu WTA. S teprve 18letou Taggerovou, jež ve čtvrtfinále porazila Sáru Bejlek, se střetne poprvé v kariéře.
Nejen díky nesrovnatelně větším zkušenostem bude jasnou favoritkou. Bude se ale muset mít na pozoru před jednoručným bekhendem vysoké Rakušanky.
Pokud Valentová i Krejčíková uspějí, bude mít Prague Open stejně jako loni ryze české finále. Před rokem, když se ještě hrálo v areálu Sparty ve Stromovce, porazila Bouzková Lindu Noskovou.
Havlíčková a Samson si zahrají o deblový titul
Na úvod sobotního programu viděl zaplněný centrální dvorec na Štvanici napínavé semifinále čtyřhry.
Jedenadvacetiletá Havlíčková a o tři roky mladší Samson porazily nasazené trojky Čchan Chao-čching z Tchaj-wanu a Japonku Miju Katóovou 5:7, 6:3 a 11:9, v závěrečném super tiebreaku odvrátily mečbol.
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Mladé Češky jsou v Praze ve finále, zdolaly naštvanou Japonku: Blbě koukala
V boji o titul narazí v neděli na britský pár Harriet Dartová, Maia Lumsdenová. Do finále Prague Open postoupily podruhé za sebou, loni v něm prohrály s ukrajinsko-japonskou dvojicí Nadija Kičenoková, Makoto Ninomijaová.
Tenisový turnaj žen v Praze
tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů
Čtyřhra - semifinále: