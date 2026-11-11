Královna cigaretových šampionátů. Žádná dáma nevládla tenisové říši jako Martina

Karel Knap
  12:00
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Martina Navrátilová během Virginia Slims Championships v roce 1986. | foto: Profimedia.cz

V semifinále v Madison Square Garden už to pomalu vzdávala: „Myslela jsem si, že je konec.“ V bitvě s kamarádkou Pam Shriverovou ale umdlévající tenisovou vládkyni Martinu Navrátilovou spasila životodárná kapka štěstí. Načež na své pouti za rekordním počinem nezakolísala.

Žádná z účastnic WTA Finals, která se právě konají v Indian Wells, se jí s největší pravděpodobností ani nepřiblíží v počtu nasbíraných trofejí na závěrečném podniku elitní ženské tenisové série.

Žádná z nynějších hvězd nedokáže napodobit brilantní kousek, který předvedla před čtyřiceti lety, kdy vyhrála Turnaj mistryň dvakrát v jednom roce.

Žádná z dam, jež v současnosti tak dovedně švihají raketou, nebude vyčnívat nad konkurencí tak výrazně jako tenkrát Navrátilová.

Vítězství jsou posedlostí a rekordy způsobem, kterým si zajistí, že se žádná debata o těch nejlepších hráčkách v tenisové historii neobejde bez jejího jména.

deník The New York Timeso Martině Navrátilové v roce 1986

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