Královna cigaretových šampionátů. Žádná dáma nevládla tenisové říši jako Martina

Žádná z účastnic WTA Finals, která se právě konají v Indian Wells, se jí s největší pravděpodobností ani nepřiblíží v počtu nasbíraných trofejí na závěrečném podniku elitní ženské tenisové série.
Žádná z nynějších hvězd nedokáže napodobit brilantní kousek, který předvedla před čtyřiceti lety, kdy vyhrála Turnaj mistryň dvakrát v jednom roce.
Žádná z dam, jež v současnosti tak dovedně švihají raketou, nebude vyčnívat nad konkurencí tak výrazně jako tenkrát Navrátilová.
Vítězství jsou posedlostí a rekordy způsobem, kterým si zajistí, že se žádná debata o těch nejlepších hráčkách v tenisové historii neobejde bez jejího jména.