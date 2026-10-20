Pro někdejšího šestého hráče světa mělo být posledním turnajem domácí Masters v Paříži na začátku listopadu, startovat měl také tento týden v Lyonu.
Ale před pár dny Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu oznámila, že čtyřicetiletý bavič už vystoupil z antidopingového programu a zařadil se tak mezi bývalé hráče.
Sám Monfils to nekomentoval, ale vzhledem k pondělnímu oznámení Svitolinové o jejich rozvodu je zřejmé, že svůj záměr, jak si představoval poslední týdny kariéry, přehodnotil právě kvůli osobní situaci.
|
Musím najít cestu zpět sama k sobě. Svitolinová s Monfilsem se rozvádějí
„Když se to dozvěděl, zasáhlo ho to jako tuna cihel,“ píše renomovaný francouzský deník L’Équipe. „Tenis pro něj najednou ztratil veškerý význam, už nemohl dál hrát.“
Jeho posledním zápasem tak zůstane druhé kolo letošního US Open. V New Yorku se představil i ve zmíněném mixu právě po boku Svitolinové, ve čtvrtfinále si poradili s Kateřinou Siniakovou a Henrym Pattenem a následně jen těsně nepostoupili do finále.
Tehdy se navenek zdálo, že je mezi nimi vše v pořádku. Na kurtu se společně bavili a také hráli naplno, protože chtěli uspět, aby co nejvíce oslavili Monfilsův poslední rok mezi aktivními tenisty.
Nicméně to vypadá, že vztah rodičů čtyřleté dcery Skaï už delší dobu nefungoval. Hlavně ze strany Svitolinové.
Ukrajinka, momentálně šestá hráčka světového žebříčku, rozvod iniciovala. A jako jeden z důvodů uvedla už přes čtyři roky trvající ruskou agresi vůči její zemi, která ji poznamenala.
„Některé bitvy se odehrávají hluboko uvnitř vás a žádné množství lásky od někoho jiného je za vás nemůže vyhrát,“ napsala v pondělním prohlášení na sociálních sítích.
„Postupem času jsem došla k pochopení, že potřebuju najít cestu zpátky sama k sobě a že v našem manželství to udělat nemůžu. Je to ta nejtěžší pravda, které jsem kdy musela čelit, a nejtěžší věc, kterou jsem kdy musela říct člověku, jehož miluji. Gaël respektoval, co potřebuju, se silou a grácií, na kterou nikdy nezapomenu.“
Ale konec manželství ho zasáhl natolik, že tenisovou kariéru ukončil okamžitě, bez plánované závěrečné rozlučky.
O osm let mladší Svitolinová vydala k tématu další příspěvek v úterý. A upřesnila, že konflikt v její domovině byl jen jednou z příčin: „Když žijete v realitě války více než čtyři a půl roku a zažíváte tolik různých situací, emocí a těžkých momentů, přirozeně začnete vidět život jinak. Mění se vám perspektiva, priority a hodnoty. Uvědomila jsem si, že nechci žít život, ve kterém jsem nebyla skutečně šťastná.“
A doplnila, že některé věci jsou „příliš osobní, než aby byly zveřejněny“.