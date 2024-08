České mistryně světa do 14 let: vzhlížejí k Djokovičovi, chtějí vyhrát grandslam

Všechny tři se narodily v roce 2010, působí ve stejném klubu, kamarádí spolu, obdivují Novaka Djokoviče a čerstvě jsou mistryněmi světa družstev do 14 let. Talentované tenistky Jana Kovačková, Kateřina Zajíčková a Laura Chlumská mají do budoucna smělé ambice, ke kterým si budují velmi slušný základ.