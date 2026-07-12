Kouč Krupa o Noskové: Je brutální, jak je silná. Ale stoprocentní profík ještě není

„Za mou tenisovou kariéru mi dal ze všech nejvíc,“ říkala o Krupovi sama Nosková v průběhu turnaje. „Je skvělý trenér a nesmírně si vážím toho, že stojí po mém boku tak dlouho.“
Zkušený kouč a bývalý hráč se talentované slečny z Valašska ujal v době, kdy jí bylo patnáct let. Oslovil ho výjimečný potenciál, který se v ní skrýval.
„Viděl jsem ji hrát ve čtrnácti v Přerově,“ vzpomíná. „Hrála s kluky o čtyři pět let staršími a strašně jí to letělo. Říkám si: Ty bláho! Pak přišel covid, já se vracel ze Slovenska a nějak jsme to dali dohromady.“
No a po šesti letech došli až k wimbledonskému titulu.
„Ale upřímně si myslím, že Linda může hrát ještě líp. Pořád vidím, že má šílené výkyvy,“ líčil Krupa českým novinářům v Londýně.
Jeden takový výpadek – a málem osudový – jeho svěřenkyni potkal také v sobotním finále v All England Clubu. Nad Karolínou Muchovou vedla 6:2 a 5:2, postupně si vypracovala pět mečbolů. Jenže prohrála pět gamů v řadě a musela se zachraňovat až ve třetí sadě.
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„Podle mě je brutální, jak silná ta frajerka je,“ smekal Krupa. „Předtím to valila jako rozjetej vlak, šlapala na plyn šíleným způsobem. Kája neměla vůbec čas na nic, natož tvořit hru. Pak se jí to rozpadlo, ale dokázala se vrátit. Všichni jsme věděli, že je silná, ale teď víme, že je ještě silnější...“
Takže mohou následovat další podobné úspěchy?
„Těžko říct. Může se to stát jednou, může to být víckrát... Myslím, že zůstane stejná a bude se tenisem hlavně bavit. Že by se stala větší profesionálkou jen proto, že vyhrála Wimbledon, to si úplně nemyslím. Možná to přijde věkem. Ale lepší hráčkou být samozřejmě může.“
Podle Krupy tedy bude záležet jen a pouze na Noskové, jak s dosud životním triumfem naloží a co si z něj vezme.
„Jestli bude chtít víc, jestli přidá procento dvě v tenise a pět až deset procent v kondici a regeneraci... Už se objevují nějaké bolístky. Úplně zažraná do tenisu jako stoprocentní profík ještě není. Uvidíme, třeba ji tohle změní a bude chtít víc. Ale to neznamená, že vyhraje víc titulů.“
Důležité pro mladou šampionku také bude, aby si nelétala hlavou příliš v oblacích. Navíc bude hrát s cejchem wimbledonské vítězky, což může soupeřky motivovat, aby se proti ní vytáhly.
„Teď si pověsila na záda terč,“ ví Krupa. „Otázka je, jak to zvládne. V podstatě už nemusí nikomu nic dokazovat. Jde o to, jak si zachová svou náturu v tom, že si jde prostě zahrát a neřeší čísla ani žebříček.“
Udržet toto nastavení teď bude úkolem i pro 53letého kouče.
I když přiznává, že to s Noskovou někdy není lehké – ostatně to hlásila i ona sama hned při proslovu po finále –, zároveň říká: „Je jedním z nejpříjemnějších klientů, jaké jsem kdy zažil. Trávím s ní spoustu času. Je to moje tenisové dítě.“
A jakou má toto dítě povahu?
„Je tvrdohlavá, ale já to akceptuju. Říkám jí: Odtrénujeme, co potřebujeme, naučím tě všechno, co umím, a ty si pak hraj, co chceš. Nechávám jí volnost. Nediktuju jí, co má dělat. Ona už je tak tři roky lepší hráč, než jsem byl kdy já. Můžu jí maximálně pomoct v tréninku.“
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Na to Krupa není sám, letos do týmu přibyl bývalý vynikající deblista Lukáš Dlouhý, který nahradil jiného zkušeného kouče Davida Kotyzu. A o fyzickou zdatnost se Noskové stará Hynek Frömel.
„Není tady, cestovat se mu nechce a asi nikdy nebude, nicméně Lindě obrovsky pomohl,“ chválí ho Krupa. „Sice nevypadá super rychlá, ale v technice pohybu, v krocích a v technice úderů odvedli kus práce.“
Hlavní zásluha ale patří Krupovi. „Samozřejmě jsou lepší trenéři než já, kteří ale neměli takové štěstí. Já ho na klienty měl.“