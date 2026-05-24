Kosťukovou vyděsil útok na Kyjev: Chybělo sto metrů a neměla bych mámu ani sestru

  19:15
Děsivé chvíle si před vstupem do Roland Garros prožila ukrajinská tenistka Marta Kosťuková. Myšlenkami byla u svých blízkých v Kyjevě, který se stal v noci na neděli terčem mohutného ruského leteckého útoku. Ve městě a okolí byli zabiti čtyři lidé a téměř sto osob utrpělo zranění. Poté, co v prvním kole zvítězila 6:2 a 6:3 nad ruskou rodačkou reprezentující Španělsko Oksanou Selechmetěvovou, prozradila, že v ohrožení byla i její rodina.
Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková v prvním kole Roland Garros | foto: AP

Na tiskové konferenci po vítězství, které označila za jeden z nejtěžších zápasů v kariéře, ukázala Ukrajinka novinářům snímek hořící budovy, jež podle ní stála jen 100 metrů od jejího rodinného domu.

„Skoro celé ráno mi bylo zle, protože jsem si říkala, že kdyby to bylo o 100 metrů blíž, asi bych už neměla mámu ani sestru,“ řekla třiadvacetiletá hráčka. Nikomu z její rodiny se nic nestalo, ale Kosťuková má o své blízké stále obavy.

O odstoupení z turnaje neuvažovala. „Musela jsem se s tím vyrovnat a jít hrát. Nevěděla jsem, jestli budu schopná soustředit se na zápas,“ uvedla Kosťuková.

Vítězka nedávných turnajů v Rouenu a Madridu vyhrála na antuce dvanáctý zápas v řadě a ve druhém kole se utká s Američankou Katie Volynetsovou.

Kosťukovou vyděsil útok na Kyjev: Chybělo sto metrů a neměla bych mámu ani sestru

