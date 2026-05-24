Na tiskové konferenci po vítězství, které označila za jeden z nejtěžších zápasů v kariéře, ukázala Ukrajinka novinářům snímek hořící budovy, jež podle ní stála jen 100 metrů od jejího rodinného domu.
„Skoro celé ráno mi bylo zle, protože jsem si říkala, že kdyby to bylo o 100 metrů blíž, asi bych už neměla mámu ani sestru,“ řekla třiadvacetiletá hráčka. Nikomu z její rodiny se nic nestalo, ale Kosťuková má o své blízké stále obavy.
O odstoupení z turnaje neuvažovala. „Musela jsem se s tím vyrovnat a jít hrát. Nevěděla jsem, jestli budu schopná soustředit se na zápas,“ uvedla Kosťuková.
Vítězka nedávných turnajů v Rouenu a Madridu vyhrála na antuce dvanáctý zápas v řadě a ve druhém kole se utká s Američankou Katie Volynetsovou.