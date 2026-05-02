Kosťuková ovládla antuku v Madridu. Její nejcennější titul jí nevzala ani Andrejevová

Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková porazila ve finále antukového turnaje WTA 1000 v Madridu Rusku Mirru Andrejevovou 6:3, 7:5. Čtvrtfinálová přemožitelka Lindy Noskové přehrála světovou osmičku za necelou hodinu a půl a získala třetí a nejcennější titul kariéry.
Třiadvacetiletá Kosťuková rozhodla úvodní set svého dosud největšího finále brejkem v šesté hře. Sama byla na podání dlouho suverénní, v prvních čtyřech gamech na servisu ztratila jen tři fiftýny a soupeřce nabídla šanci až v závěru.

Oba brejkboly ale odvrátila a proměnila druhý setbol.

I do druhé sady vstoupila úspěchem na returnu, poté se ale její jízda zadrhla. Dvakrát přišla o servis, Andrejevová získala tři gamy v řadě a ujala se vedení 3:1.

Kosťuková ale zareagovala dalším brejkem, vyrovnala skóre a poté, co v desátém gamu odvrátila dva setboly, prolomila čerstvě devatenáctileté Rusce podání potřetí a na servisu pak zápas uzavřela.

Dosud měla Kosťuková ve sbírce jen trofeje z turnajů nižší kategorie WTA 250. V roce 2023 uspěla v Austinu, v Madridu nyní po dvou týdnech navázala na titul z předchozího turnaje v Rouenu.

Vítěznou sérii na antuce protáhla na jedenáct zápasů.

Turnaj mužů a žen v Madridu

(antuka)

Ženy (dotace 8 235 540 dolarů)
Dvouhra - finále:
Kosťuková (26-Ukr.) - M. Andrejevová (9-Rus.) 6:3, 7:5

