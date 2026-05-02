Třiadvacetiletá Kosťuková rozhodla úvodní set svého dosud největšího finále brejkem v šesté hře. Sama byla na podání dlouho suverénní, v prvních čtyřech gamech na servisu ztratila jen tři fiftýny a soupeřce nabídla šanci až v závěru.
Oba brejkboly ale odvrátila a proměnila druhý setbol.
I do druhé sady vstoupila úspěchem na returnu, poté se ale její jízda zadrhla. Dvakrát přišla o servis, Andrejevová získala tři gamy v řadě a ujala se vedení 3:1.
Kosťuková ale zareagovala dalším brejkem, vyrovnala skóre a poté, co v desátém gamu odvrátila dva setboly, prolomila čerstvě devatenáctileté Rusce podání potřetí a na servisu pak zápas uzavřela.
Dosud měla Kosťuková ve sbírce jen trofeje z turnajů nižší kategorie WTA 250. V roce 2023 uspěla v Austinu, v Madridu nyní po dvou týdnech navázala na titul z předchozího turnaje v Rouenu.
Vítěznou sérii na antuce protáhla na jedenáct zápasů.
Turnaj mužů a žen v Madridu
(antuka)
Ženy (dotace 8 235 540 dolarů)