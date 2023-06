Spor o Davis Cup pokračuje, Piquého agentura podává miliardovou žalobu

Kosmos vstoupil do Davisova poháru v roce 2018. Společnost, která měla v plánu během 25 let vložit do soutěže tři miliardy dolarů (65 miliard korun), přistoupila k radikální změně herního formátu.

Místo čtyřkolového systému zápasů na domácí půdě jednoho z týmů, rozloženého do celého roku, byl po kvalifikaci zaveden turnaj pro 18 týmů během jednoho týdne na jednom místě. Za to sklízela kritiku nejen od předních tenisových svazů a ITF letos v lednu smlouvu s Kosmosem vypověděla.

„Věříme, že to, co jsme dokázali s Davis Cupem, je ohromný úspěch. Přišli jsme, když ta soutěž upadala, byla dole. A po sportovní a ekonomické stránce i sledovanosti jsme ji dali do latě,“ tvrdí Piqué.

„Za jeden rok jsme se dostali na čtyřnásobek příjmů. Místo tří sponzorů jsme jich získali patnáct. Pak ale přišel covid a všechno se v celém sportu změnilo. V roce 2020 se Davis Cup nehrál, v roce 2021 se zčásti konal za bez diváků. Pevná cena, kterou jsme platili, neodpovídala realitě,“ uvedl bývalý španělský reprezentant k částce 40 milionů dolarů, kterou jeho společnost ročně platila ITF.