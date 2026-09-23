Kopřiva se s hráčem ze třetí tisícovky v Čcheng-tu trápil, vydřel ale postup

Kopřiva do zápasu nevstoupil dobře a prohrával 0:2, skóre ale otočil a nakonec pro sebe úvodní sadu získal za 41 minut. S outsiderem se 71. hráč světa trápil i ve druhém setu, ale nakonec díky brejku za stavu 6:5 zvítězil.
Ve druhém kole devětadvacetiletý Kopřiva nastoupí proti vítězi zápasu mezi Tallonem Griekspoorem z Nizozemska a sedmým nasazeným Denisem Shapovalovem z Kanady.
Tenisový turnaj mužů v Čcheng-tu
Tvrdý povrch, dotace 1 210 115 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: Kopřiva (ČR) - Chu Ťia (Čína) 6:4, 7:5