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Kopřiva se s hráčem ze třetí tisícovky v Čcheng-tu trápil, vydřel ale postup

Autor: ,
  11:50

Vít Kopřiva na turnaji v Halle | foto: Leon KuegelerReuters

Tenista Vít Kopřiva v prvním kole turnaje v čínském Čcheng-tu porazil 6:4 a 7:5 domácího Chu Ťia. Proti soupeři z třetí tisícovky žebříčku si připsal teprve druhé vítězství na okruhu ATP od konce června.

Kopřiva do zápasu nevstoupil dobře a prohrával 0:2, skóre ale otočil a nakonec pro sebe úvodní sadu získal za 41 minut. S outsiderem se 71. hráč světa trápil i ve druhém setu, ale nakonec díky brejku za stavu 6:5 zvítězil.

Ve druhém kole devětadvacetiletý Kopřiva nastoupí proti vítězi zápasu mezi Tallonem Griekspoorem z Nizozemska a sedmým nasazeným Denisem Shapovalovem z Kanady.

Tenisový turnaj mužů v Čcheng-tu

Tvrdý povrch, dotace 1 210 115 dolarů

Dvouhra - 1. kolo: Kopřiva (ČR) - Chu Ťia (Čína) 6:4, 7:5

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