Pětapadesátý hráč světa Kopřiva zdolal o šest příček výše postaveného Marozsána za hodinu a 19 minut. V pátém vzájemném duelu ho porazil potřetí a oplatil mu předloňskou porážku z Dauhá. Marozsánovi vzal pětkrát servis, sám o něj přišel dvakrát.
První set Kopřiva získal díky stoprocentnímu podání a dvěma brejkům. V úvodu druhé sady český tenista doháněl dvakrát manko brejku a nakonec rozhodl po dalším prolomeném soupeřovu servisu v osmé hře. Ujal se vedení 5:3 a duel poté ukončil druhým využitým mečbolem.
Do akce ve středu v Římě půjde také kvarteto českých tenistek. Kateřina Siniaková narazí na Lois Boissonovou z Francie, Tereza Valentová se utká s Julií Putincevovou z Kazachstánu, Sáru Bejlek čeká Němka Laura Siegemundová a Karolína Plíšková bude bojovat se Španělkou Jessicou Bouzasovou.
Turnaj v Římě (antuka)
Muži (dotace 8 235 540 eur)
Kopřiva (ČR) - Maroszán (Maď.) 6:3, 6:3