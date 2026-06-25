Kopřiva končí na Mallorce ve čtvrtfinále, Quinnovi podlehl ve třech setech

Devětadvacetiletý Kopřiva nenapodobil úspěchy z předchozích kol, kde vyřadil Peruánce Ignacia Buseho a Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny. Proti Quinnovi přišel třikrát o servis, nepomohlo mu ani deset es. O sedm let mladší Američan vyhrál i čtvrtý vzájemný zápas.
Kopřiva přitom začal nadějně. V prvním setu otočil vývoj ze stavu 2:5 a ujal se vedení. Ve druhé sadě se ale český tenista k brejkbolu nedostal. V koncovce naopak ztratil na podání za stavu 5:6 a přišel i o celý set.
Třetí dějství rozhodl Quinn hned v úvodu. Prolomil Kopřivovi servis, šel do vedení 3:0 a sám zůstával na servisu stoprocentní.
Rodák z Bílovce sice ještě za stavu 2:5 odvrátil tři mečboly, v další hře si ale servírující Quinn vypracoval čtvrtou možnost, kterou už proměnil. Američan celkem zaznamenal 15 es.
Turnaj mužů v Palmě de Mallorca
tráva, dotace 612 620 eur
Dvouhra - čtvrtfinále: