KOMENTÁŘ: Marný boj PK a KP o velké trofeje. A bude už jen těžší

PK končí sezonu na WTA Tour jako číslo sedm, a KP dokonce jako dvojka. Vítězily v Austrálii, Americe, Evropě i Asii. Sbíraly poháry. Vlasti dělaly znamenitou reklamu. Co by za jejich výsledky daly statisíce dětí, které se v různých koutech planety učí švihat raketou a sní o slavné budoucnosti!

Kvitové i Plíškové ovšem v roce 2019 opět chyběla ta největší radost, zisk jedné ze čtyř nejvzácnějších trofejí. Rozdávají se na grandslamových turnajích v Melbourne, Paříži, Londýně a New Yorku. Především podle jejich počtu ve sbírce se posuzuje pozice tenistek ve sportovních dějinách.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka Kvitová v lednu na Australian Open sahala po svém třetím titulu. Až v napínavém finále podlehla Japonce Ósakaové. Další šance jí zmařilo zranění paže, jehož vinou vynechala Roland Garros a nějak zvlášť neuspěla na Wimbledonu ani na US Open.

Plíšková u protinožců ztroskotala v semifinále a na dalších třech akcích nepřekročila čtvrté kolo, takže po svém prvním nejprestižnějším triumfu dál jen planě prahne.

Pro české fanoušky je jejich přítomnost ve špičce zábavná a přitažlivá. Mají komu přát. Skoro na každém podniku, na který přiletí, se řadí mezi favoritky. Otázkou je, zda se jim ve zbytcích kariér ještě poštěstí vyškrábat na úplný vrchol čili vyhrát grandslam. Podle všeho jejich šance zvolna chřadnou. Boj o tenisový poklad pro ně bude čím dál obtížnější.

Ne že by byl s jejich nadějemi amen. Kvitová navzdory všem životním kotrmelcům dál věří, že „to“ se svým riskantním stylem ještě aspoň na jedné akci trefí. Zvlášť na milovaném Wimbledonu by mohla znovu zazářit.

Bývalá světová jednička Plíšková se odhodlává ke změnám, které by jí mohly pomoci zvládnout ty nejtěžší mače ve zlomových fázích turnajů, v nichž leckdy selhává. Zvažuje propuštění koučky Martinezové, hodlá víc podřídit přípravu grandslamům, což donedávna zavrhovala.

Do krajně proměnlivého prostředí na WTA Tour vstupuje spousta vlivů. Každá předpověď je ošidná a hraničí se sázkou do loterie. Nicméně je patrné, že řada skutečností bude proti českým ranařkám.

Levačce z Fulneku táhne na třicet a pravačka narozená v Lounech oslaví v březnu osmadvacetiny, přičemž průměrný věk královen posledních jedenácti grandslamů nedosahuje ani čtyřiadvaceti let (letos činil dokonce jen necelých třiadvacet).

Opotřebení svalů a kloubů se stupňuje. Častěji hrozí zranění, nemoci, vyčerpání. Zatímco Plíšková se zdravotním potížím zdatně vyhýbá, Kvitová druhý rok v řadě báječně odstartovala, ale od přelomu jara a léta spíš živořila.

I proto ztrácí auru, která ji dřív provázela. Říkalo se: „Jestliže je Kvitka v laufu, porazí kohokoliv.“ Jenže s Australankou Bartyovou prohrála poslední tři mače, s Řekyní Sakkariovou dva, se Švýcarkou Bencicovou dva ze tří, s Nizozemkou Bertensovou tři ze čtyř, Ósakaové podlehla v obou vzájemných partiích.

A Plíšková? Od svého průlomu na US Open 2016, kde senzačně dokráčela do finále, se na grandslamech výrazně zlepšila. V následujících dvanácti pokusech se ovšem pouze dvakrát protloukla do semifinále, což znamená, že jí k pózování s pohárem pořád chyběla dvě velká vítězství. Zvládnout celé dva týdny bez zakolísání je zatraceně náročná mise.

Nejzásadnější hrozbu pro splnění odvážných snů PK a KP představuje vlna talentovaných slečen, která se přivalila na okruh a zřejmě ještě nabere na síle.

Ósakaová, Bartyová a Kanaďanka Andreescuová už při náročných misích uspěly. Další hladové dračice Sabalenková, Keninová, Anisimovová, Bencicová, Jastremská, Swiateková či zázračná dívka Coco Gauffová se na výpravu za pohárem odhodlaně chystají.

Nezapomeňme na Češky Vondroušovou a Muchovou, která letos zastavila Plíškovou na Wimbledonu. Odepsat nelze ani veteránky Kerberovou a Serenu Williamsovou, zkušenou Rumunku Halepovou a další.

Konkurence každopádně houstne. Už se jen tak nestane, že se českým hvězdám otevře relativně snadná cesta do finále. Zuřivý odpor musí na grandslamech očekávat už v úvodních kolech.

Zatímco na ATP Tour božské trio Federer, Nadal, Djokovič vytrvale sráží bažantům sebedůvěru, mezi ženami je mládež troufalejší, úspěšnější - a proto i sebevědomější.

Na scéně sice chybí alfa samice, jakou dřív byly Grafová či Serena Williamsová, smečka nebezpečných lačných šelem je však stále početnější. Historický vývoj tak PK a KP v něčem maličko nahrává, ale spíš jde proti nim.