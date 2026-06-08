Kolaps, konec na Roland Garros, teď testy. Sinner zamířil v Miláně do nemocnice

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  15:07
Italský tenista Jannik Sinner v pondělí nastoupil do nemocnice v Miláně, kde se podrobí plánované sérii vyšetření. Podstoupit testy na klinice San Raffaele se rozhodl po fyzickém kolapsu ve druhém kole Roland Garros, v němž nečekaně ztratil takřka vyhraný zápas a vypadl.
Ital Jannik Sinner ve druhém kole Roland Garros.

Ital Jannik Sinner ve druhém kole Roland Garros. | foto: AP

Argentinec Juan Manuel Cerúndolo a Ital Jannik Sinner (zády) po utkání druhého...
Argentinec Juan Manuel Cerúndolo (vlevo) a Ital Jannik Sinner si podávají ruce...
Vyčerpaný Jannik Sinner ve druhém kole Roland Garros.
Ital Jannik Sinner zdraví diváky po zápase druhého kola Roland Garros.
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Po lékařské kontrole chce pokračovat v přípravě na obhajobu wimbledonského titulu.

Podle italských médií přišel první hráč světového žebříčku do nemocnice brzy ráno a ještě v pondělí večer by měl opět odejít domů. Za sebou už má řadu testů v zařízení Juventusu v Turíně, kterým se podrobil minulý týden.

Šokující konec Sinnera. Vedl 2:0 a 5:1, pak odpadl. Siniaková marně trápila hvězdu

Čtyřiadvacetiletý Sinner, jenž byl před Roland Garros při absenci zraněného obhájce trofeje Carlose Alcaraze považován za jasného favorita, selhal v duelu s Juanem Manuelem Cerúndolem. Nad argentinským tenistou vedl 6:3, 6:2 a 5:1, pak ale zcela odpadl a prohrál 5:7, 1:6 a 1:6. Nedokázal tak zkompletovat sbírku grandslamových trofejí, titul z Paříže čtyřnásobnému šampionovi z turnajů „velké čtyřky“ i nadále chybí.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Guerrieri vs. SvrčinaTenis - - 8. 6. 2026:Guerrieri vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
8. 6. 18:00
  • 2.45
  • -
  • 1.48
Viďmanová vs. FruhvirtováTenis - - 8. 6. 2026:Viďmanová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
8. 6. 20:00
  • 2.36
  • -
  • 1.52
Jastremská vs. BejlekTenis - - 9. 6. 2026:Jastremská vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
9. 6. 10:00
  • 1.53
  • -
  • 2.48
Krejčíková vs. ZarazúováTenis - - 9. 6. 2026:Krejčíková vs. Zarazúová //www.idnes.cz/sport
9. 6. 10:00
  • 1.15
  • -
  • 5.34
Bartůňková vs. VandewinkelováTenis - - 9. 6. 2026:Bartůňková vs. Vandewinkelová //www.idnes.cz/sport
9. 6. 10:00
  • 1.80
  • -
  • 2.00
Kolář vs. JungTenis - - 9. 6. 2026:Kolář vs. Jung //www.idnes.cz/sport
9. 6. 10:00
  • 1.03
  • -
  • 8.37
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